¿Te enfermarías por no llevar suficiente ropa?

Esta semana voy a analizar la idea de si podrías resfriarte si no llevaras suficiente ropa. En una encuesta de Instagram, el 24% de los participantes dijo que eso era un hecho, mientras que el 76% dijo que era ficción. Pero ¿quién tiene la razón?

Lamento informarles que es la temporada de los resfriados. Es la época de los mocos, de la congestión y de limpiarse la nariz. Es ese temido periodo en el que te ves obligado a jugar al juego de “¿es COVID-19, gripe o resfriado?” cada vez que te sientes mal.

También es esa época del año en la que mi abuelo solía decirme cada vez que estornudaba que me pusiera más capas de ropa. “Te vas a resfriar así”, me decía como presagiando el futuro. Pertenecía a una generación que creía que los jóvenes tentaban a la suerte con sus elecciones de vestuario y que la cura de todos los males era una buena chaqueta de invierno.

¿Pero tenía razón? ¿Me resfriaré por no llevar suficiente ropa?

La respuesta es no, no existe una relación causal directa entre los dos. El resfriado común es un término usado para una serie de virus que provocan síntomas de infección de las vías respiratorias. Y lo cierto es que uno “se resfría” no por la exposición a los elementos ambientales sino por la exposición a esos virus, dice el doctor Joshua Septimus, director médico del Houston Methodist Primary Care Group (Grupo Metodista de Atención Primaria de Houston), en Bellaire, Texas.

Una de las razones más probables por las que las personas se resfrían más en los meses fríos es que están más expuestas a los gérmenes en espacios cerrados. Muchas pruebas demuestran que determinados virus y bacterias se transmiten a menudo por inhalación de gotitas o al tocar superficies que ha tocado una persona infectada, y luego transmitir los gérmenes a la nariz, la boca o los ojos, dice Pamela Rockwell, profesora de medicina familiar en la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

Otra razón podría ser la resequedad del aire. La mucosidad de la nariz y las vías respiratorias ayudan a atrapar los patógenos que inhalamos antes de que puedan causar una infección. Pero la humedad relativamente baja de los ambientes calurosos y la consiguiente resequedad del revestimiento de la nariz pueden facilitar la invasión de los virus, afirma Pamela.

De acuerdo, ¿pero no existe ninguna relación entre la exposición al frío y el resfriado?

Puede haber factores indirectos en juego. Algunas investigaciones sugieren que el frío puede afectar a la propensión de infectarse por virus respiratorios, afirma el doctor Andrew Karaba, profesor adjunto de Medicina en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. De hecho, un nuevo estudio publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology revela que el frío puede afectar la eficacia de la respuesta inmunitaria innata de la nariz.

Y aunque el frío en sí mismo no desencadena infecciones virales, el sistema inmunitario funciona al máximo cuando la temperatura corporal está bien regulada. Así que es posible que la desregulación de ese equilibrio pueda tener un impacto, dice Joshua.

¿Entonces qué hay que hacer para no resfriarse?

Lo mejor es evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, porque así aumentan las posibilidades de que los virus entren en el cuerpo y te enfermes. Y lávate las manos a menudo con agua y jabón durante 20 segundos, según las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Además, intenta evitar el contacto cercano con personas enfermas. Y si vas a estar en un lugar cerrado lleno de personas, llevar una mascarilla de alta calidad es útil, dice Joshua.

