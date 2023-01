Bombera voluntaria afirma que fue emborrachada por su jefe, quien la ofreció como “regalo de cumpleaños” sexual

Una bombera voluntaria en los suburbios de la ciudad de Nueva York afirmó que el jefe del departamento la llenó de alcohol y la sirvió como un “regalo de cumpleaños” a un oficial de alto rango, después de lo cual ambos hombres la violaron violentamente en un baño de la estación.

“Me divertí anoche”, fue el mensaje de texto que ella recibió la mañana siguiente del entonces jefe del Departamento de Bomberos de Wantagh, Kenneth Kelly Jr. “Pero, recuerda, eso es entre tú, Joe y yo solo para siempre”.

En cambio, la médico de bomberos, quien está capacitada como bombero y técnico de emergencias médicas, ahora está demandando a Kelly, de 51 años, y al capitán Josef Seier, de 28 años, de Wantagh FD Engine 7, acusando a ambos de agredirla física y sexualmente el año pasado.

Solicitó un juicio con jurado y daños no especificados de Kelly, Seier y el Departamento de Bomberos de Wantagh, según una demanda civil obtenida por The Daily Beast.

Vesselin Mitev, el abogado de la mujer, dijo el jueves que el ataque “grotesco” ha “arruinado su vida”.

“Ella ha tenido estos extraordinarios sentimientos de humillación, vergüenza, no puede dormir”, dijo Mitev a The Daily Beast.

“Fue brutalmente agredida por dos personas a las que consideraba amigos, y no solo compañeros, sino sus superiores. Eso la ha hecho reconsiderar si alguna vez podrá volver a hacer lo que más disfrutaba hacer, ayudar a los demás”.

La mujer, quien tiene alrededor de 20 años y tiene un trabajo diurno como asistente médico en Long Island, según Mitev, “amaba ser bombero y amaba ser parte de lo que ella pensaba que era una unidad”.

Sin embargo, Kelly y Seier “la consideraban, literalmente, un recipiente sexual desechable”, dijo Mitev, y agregó que su cliente no ha podido regresar a su puesto de voluntario desde el incidente.

Contactado por teléfono por The Daily Beast el jueves, Kelly se negó a comentar sobre las acusaciones. Seier no respondió a los mensajes de voz y correos electrónicos en busca de comentarios. Los funcionarios de Wantagh FD no respondieron a una solicitud de comentarios el jueves. No se han presentado cargos penales contra ninguno de los dos.

Las acusaciones contra Kelly y Seier se derivan de la noche del 14 de enero de 2022, cuando la mujer llegó a la estación 4 de Wantagh FD alrededor de las 9:30 para una reunión para celebrar el cumpleaños de Seier, según la demanda, que se presentó el jueves en la Corte Suprema del Condado de Nassau.

Cuando llegó allí, Kelly y Seier “inmediatamente y continuamente le sirvieron en exceso múltiples bebidas alcohólicas”, según la demanda.

Ambos la “animaron” a beber varios licores diferentes, incluido el ron Malibu y un coctel llamado “Peste Negra”, dice, y luego alegaron que los oficiales del distrito de bomberos habían sido advertidos previamente de que los bomberos masculinos en Wantagh se aprovechaban de los miembros femeninos intoxicados. “un problema continuo recurrente”.

Kelly y Seier, el supervisor directo de la mujer, parecía que tenían un plan premeditado para emborracharla y agredirla sexualmente, según la demanda.

A lo largo de la noche, mientras la mujer estaba sentada en un bar en la sala de la compañía de la estación de bomberos, Seier mantuvo su mano sobre su muslo y se inclinó continuamente hacia ella, afirma la demanda.

A medida que avanzaba la noche, supuestamente Kelly comenzó a hacerle comentarios lascivos a la mujer.

Aproximadamente a las 2 a. m., la mujer dice que escuchó a Kelly decirle a Seier “que iban a ‘mojarla como una esponja'”, seguido de Kelly “cerrando la fiesta y diciéndoles a todos que se fueran”.

Fue entonces cuando, según la demanda, ella “comenzó a darse cuenta de que las intenciones de los demandados eran agredirla sexualmente en su estado de ebriedad, ya que no podría consentir o luchar contra sus avances sexuales”.

Cuando la estación de bomberos se vació, la mujer se encontró sola en el bar del lugar con Kelly y Seier, dice su demanda.

Fue entonces cuando Seier supuestamente “comenzó a forzarse” contra la mujer, “besándola contra su voluntad”.

“Vamos”, repetía Seier, atrapando a la mujer entre él y Kelly mientras ella intentaba irse, según la demanda.

Mientras luchaba por escapar, los hombres le informaron que no había cámaras de seguridad en esa parte de la estación de bomberos.

“¿Quieres ver esta gran pen…?”, supuestamente le preguntó Seier a la mujer.

“Sabemos que te gusta”, dijo Kelly, según en la demanda, “y luego le recordó a (ella) que era… el cumpleaños de Seier y que ella iba a ser su ‘regalo’ mientras la (mujer) estaba atrapada entre (Kelly y Seier) que estaban visiblemente excitados sexualmente”.

Después de perder el conocimiento, la mujer volvió en sí al baño de la estación de bomberos, según la demanda.

Con la puerta cerrada, Kelly y Seier le quitaron la ropa a la mujer antes de que Kelly la inclinara sobre el fregadero y la violara, “sin protección y sin su consentimiento”, continúa la demanda.

“Al mismo tiempo, el acusado Seier obligó a la (mujer) a realizarle una felación”, continúa, alegando que Seier también penetró digitalmente a la mujer en contra de su voluntad.

Kelly finalmente se desvaneció, dejando que Seier continuara con el ataque, asfixiando a la mujer en la habitación del oficial de la estación de bomberos, donde afirma que él también la violó.

Cuando la mujer llegó a casa alrededor de las 4 a. m., dice que recibió un mensaje de texto de Kelly, quien la presionó para que silenciara el ataque. Esta fue “una clara admisión” de lo que había sucedido, dice la demanda.

“Es grotesco, es bárbaro, es insensible, es simplemente inconcebible”, dijo Mitev, el abogado de la mujer, a The Daily Beast. “Y luego trataron de encubrir todo el asunto, diciendo que ella no lo informó de inmediato; eso fue lo que trataron de manejar detrás, y no hubo ningún intento de resolver esto. Tuvimos que dar (al Departamento de Bomberos de Wantagh) un aviso de reclamo según la ley de este municipio. Ellos sabían de esto”.

Mitev dijo que la mujer se ausentó por tiempo indefinido, impulsada por la inacción por parte del Departamento de Distrito de Wantagh. En marzo del año pasado, dijo que recibió una carta del fiscal del distrito de bomberos, quien afirmaba que el departamento había roto los lazos con Kelly y Seier.

Sin embargo, la mujer le dijo a Mitev que los agresores “regresaron a la propiedad (del Departamento de Bomberos) semanas después, pasando el rato y bromeando como si nada hubiera pasado”.

“Ella sabía que ya no era seguro”, dijo Mitev.

El nombre de Kelly se eliminó de una lista del departamento en el sitio web de Wantagh FD; Seier sigue figurando como el capitán de Engine 7.

La médico de bomberos de Wantagh está “manteniendo todas las opciones abiertas” al considerar presentar cargos penales. Mientras tanto, Mitev dijo que presentó la demanda civil “para reivindicar no solo sus derechos, sino los de otras personas que lamentablemente han sufrido destinos similares a manos de los opresores sexuales”. “Ella realmente es alguien que ejemplifica el espíritu de tratar de ayudar a los demás”, dijo Mitev, “y es grotescamente desafortunado que esto le haya pasado!.

