Canción de Shakira ya es la más escuchada, deja en segundo lugar a ‘Despacito’ de Luis Fonsi

En 2017, ‘Despacito’, de Luis Fonsi, se convirtió en la canción más escuchada en YouTube, más de cinco años después, Shakira la ha destronado del primer lugar. A pocas horas de que lanzó el video de Sesión #53 en donde la colombiana colabora con el productor argentino Bizarrap, la canción tuvo millones de visitas.

El éxito que ha tenido, se debe a la letra, la cual está dedicada a su ex esposo, el ex futbolista Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía. En tan sólo 24 horas el video acumuló 50,384,133 reproducciones. De acuerdo con IfoMusic, La canción de Fonsi obtuvo el récord con 25 millones en 12 horas.

Pero la nueva canción no sólo es primer lugar en YouTube, también en Spotify en la lista Top 50 Global con más de 14,000,000 de streams. Se espera que las reproducciones se vayan al alza en las próximas horas y días. La canción de la intérprete de ‘Antología’ ha causado un gran revuelo a nivel mundial.

A pesar de que la ex pareja finiquitó su relación de forma legal e incluso se pusieron de acuerdo para no afectar a sus hijos, se pensó que con la mudanza de la cantante a Miami, así como también, en los meses pasados con la canción de ‘Monotonía’, todo quedaría en el olvido, no fue así, después llegó ‘Te felicito’.

Con el lanzamiento de esta nueva canción queda claro que la colombiana expresa un poco de cómo vivió la infidelidad del ex defensa del Barcelona de una forma más cruda, incluso, en la letra aparecen alusiones directas a Clara Chía. Cuando la estrella del pop presentó ‘Te felicito’ se especuló que era la última canción sobre su relación con Piqué.

Tras el anuncio de que la melodía ha batido récords, así como también ha sido apoyada masivamente en redes sociales por fans y otros cantantes como la mexicana Danna Paola o la conductora Adamari López, la colombiana no ha dudado celebrar en las redes sociales, además de agradecer el apoyo que recibió con este proyecto.

“Gracias al increíble Bizarrap, Sony Music y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.

Aunque están muy presentes ‘Monotonía’, ‘Te felicito’, así como esta nueva canción con Bizarrap, Shakira también le compuso a Gerard Piqué le ‘Me enamoré’, pieza en donde da cuenta de cómo fue que el ex jugador del Barcelona la conquistó y ella cayó rendida. Incluso, la letra dice que la intérprete de ‘Pies desclazos’ estaba dispuesta a tener 10 hijos con él.

