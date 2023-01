Inmigrantes indocumentados que sufrieron abuso laboral recibirán protección contra la deportación

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) informó a través de su página oficial que los trabajadores no ciudadanos que sean víctimas o testigos de la violación de los derechos laborales ahora tendrán acceso a un proceso simplificado y acelerado de solicitud de acción diferida.

Dicho proceso protege a los trabajadores de amenazas, así como de represalias relacionadas con la inmigración por parte de los “empleadores exploradores”.

DHS considera que este proceso mejorará no sólo la practica habitual del departamento de usar su autoridad discrecional para considerar caso por caso las solicitudes de acción diferida relacionadas con las agencias de trabajo y empleo, sino que mejoraran sus condiciones de trabajo y harán valer sus derechos legales.

“Los empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros perjudican a todos los trabajadores y ponen en desventaja a las empresas que respetan las normas”, declaró el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Responsabilizaremos a estos depredadores animando a todos los trabajadores a hacer valer sus derechos, a denunciar las violaciones que hayan sufrido u observado y a cooperar en las investigaciones sobre normas laborales. A través de estos esfuerzos, y con nuestros socios de las agencias laborales, protegeremos eficazmente el mercado laboral estadounidense, las condiciones del lugar de trabajo estadounidense y la dignidad de los trabajadores que impulsan nuestra economía”.

También se informó que la mayoría de los inmigrantes que no denuncian un abuso lo hacen por miedo a ser expulsados del país, lo que crea más condiciones de mercado injustas y perpetúa la comisión de actor ilegales e inhumanos por parte de los empleadores “como el impago de salarios, la imposición de condiciones de trabajo inseguras y el enfriamiento de la capacidad de los trabajadores para organizarse y negociar colectivamente con el fin de mejorar dichas condiciones”.

“El proceso de admisión centralizado permitirá al DHS revisar eficientemente estas solicitudes sensibles al tiempo, proporcionar seguridad adicional a los trabajadores elegibles caso por caso, y apoyar más sólidamente la misión de las agencias de trabajo.



Los no ciudadanos podrán ahora presentar dichas solicitudes a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) a través de un punto central de admisión establecido específicamente para apoyar los esfuerzos de investigación y aplicación de la agencia de trabajo.



Para las solicitudes de acción diferida de los no ciudadanos que están en proceso de expulsión o tienen una orden final de expulsión, después de revisar la presentación de la integridad, USCIS remitirá dichas solicitudes a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para tomar una decisión final sobre una base de caso por caso.



USCIS considerará todas las demás solicitudes de acción diferida caso por caso, también analizará todas las solicitudes de autorización de empleo relacionadas, incluidas las relacionadas con las solicitudes de acción diferida decididas por ICE.