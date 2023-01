Jorge Sánchez confesó haber vivido un pequeño calvario durante sus primeros meses en Ajax

Luego de sus primeros meses en Países Bajos y después de haber disputado el Mundial de Qatar 2022 con México, Jorge Sánchez está de vuelta en el Ajax de Ámsterdam y durante una entrevista para los medios del club reveló su pequeño calvario en cuanto a la adaptación debido a la barrera del idioma.

El club neerlandés difundió un fragmento del diálogo en su cuenta de Twitter. En esa conversación, Sánchez explicó cómo vivió sus primeros meses y la importancia en la figura de Edson Álvarez. “Los primeros tres meses fueron muy complicados para mí, no entendía nada, yo venía en cero de inglés y no entendía ni una sola palabra. Es muy diferente como se juega en México a como se juega acá”, inició.

“Me estuve preparando, yendo a clases. Me sigo preparando con el inglés, todavía no puedo tener una buena conversación pero al menos ya entiendo. Me he sentido muy bien y muy cómodo porque ya entiendo lo que quiere el entrenador de mi”, agregó.

No obstante, Sánchez ha podido sobreponerse a las cuestiones tácticas, la barrera del idioma y la diferencia cultural. “El clima, el idioma, la cultura, la comida, todo es muy diferente. Por ahí la gente dice que la comida, pero he probado mucha comida de acá y me ha parecido buenísima (…) en todo, pequeños detalles en los que Edson me ha ayudado y me ha gustado mucho estar en Holanda”.

“Yo nací y crecí en un lugar en donde hacía muchísimo calor, estaba acostumbrado al calor intenso y acá llueve y hace frío, ahorita lo estoy disfrutando pero no sé más adelante”, puntualizó.

Tas varios meses desde su salida de Club América, el defensor reconoce que ahora se encuentra en un punto de su carrera donde tiene más y mejor confianza. “Yo soy una persona que siempre está sonriendo y eso me costaba, no podía expresarme con mis compañeros y ahora ya puedo expresarme con ellos y que me vayan conociendo”.

Finalmente, Sánchez manifestó que desea contagiar al plantel con un poco de la energía azteca. “Voy a inyectarle mi adrenalina al equipo para que se contagie de ese ‘power mexicano’ y que vean que queremos siempre ganar, hay que seguir ganando e irnos poniendo en la punta para ser campeones”.

El mexicano llegó a Países Bajos proveniente del Club América a cambio de $5 millones de dólares con un contrato de cuatro años que lo vincula a la institución hasta el 30 de junio de 2026.

