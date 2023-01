La fragilidad de Chicharito: el mexicano reveló que sufrió una fuerte depresión

Chicharito Hernández es uno de los grandes jugadores en la historia del fútbol mexicano. El delantero de Los Ángeles Galaxy es el goleador histórico de la Selección Mexicana. Pero una persona que ha alcanzado grandes éxitos en su carrera profesional también está expuesta a sufrir fuertes caídas en su estado de ánimo. Javier a Hernández reveló a los medios que sufrió una fuerte depresión.

El atacante mexicano está siendo excluido de la selección mexicana con un castigo que lleva más de tres años. Pero el aspecto deportivo no es lo que lo llevó a padecer esta condición. Chicharito explicó que la muerte de su abuelo y su divorcio fueron los detonantes de su depresión.

“Cuando se murió mi abuelo, cuando pase un tema muy fuerte de mi divorcio, ahí estuve en un estado de depresión muy profunda y ahí fue lo único que me hizo salir de esa depresión y la única como respuesta y resultado fue que nadie más me iba a sacar de ahí que no fuera yo, que nadie más iba a llenar esos vacíos que no fuera con pura aceptación y puro amor propio y que lo único que me hace levantarme cada día y que valga la pena cada día mi vida el poder amar a mis hijos queridos“, explicó el mexicano en una entrevista con TUDN.

"Ahora tengo un ángel en el cielo" : Chicharito sobre su abuelo pic.twitter.com/xjN6OYOuyB — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 27, 2020

Sarah Kohan le habría pedido a 'Chicharito' el divorcio y una pensión https://t.co/BmPCPLIG4F pic.twitter.com/ql1yZgAHvq — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 20, 2021

Sin embargo, el experimentado atacante de Los Ángeles Galaxy aseguró que esta condición ya fue superada luego de entender que él mismo es capaz de dar un paso adelante y reponerse. Chicharito iniciará una nueva temporada de la MLS con la salud mental en buen estado.

“Vivir la vida que decido vivir, que me hago responsable de mi realidad y que me esté sucediendo lo que me está sucediendo en mi vida es por X, decisión que tomé hace unos años, decisión que tomé con responsabilidad, también decido con qué gente quiero relacionarme , con qué gente quiero pasar el tiempo, pero es simple y sencillamente ser vulnerable, cuidarme mucho pero también atreverme a pagar los precios que conlleva la vida que quiero vivir”, agregó.

También te puede interesar:

° Chicharito por menos de $100 dólares: conoce la irrisoria cantidad de dinero que habría percibido Javier Hernández en la Kings League

° Chicharito le suelta la mano a sus paisanos: Javier Hernández no le da importancia a la nacionalidad del estratega de El Tri y se apoyó en un par de ejemplos

° El video de Walter Gaitán en un antro en el que presuntamente habría pedido sustancias nocivas