Viernes 13: qué rituales hacer para atraer la buena suerte

El viernes 13 a menudo se asocia con connotaciones negativas, pues para los más supersticiosos es un día de mala suerte y para evitar ser víctimas de la maldición de esta fatídica fecha, acuden a los populares rituales.

La mala reputación del viernes 13 tiene un trasfondo religioso, por ejemplo, en la última cena asistieron 13 personas y Jesús fue sacrificado al siguiente día, presumiblemente, un viernes. La cultura popular se ha encargado de magnificar este día como de mala suerte, ya que el 13 es uno de los números más cabalísticos para los supersticiosos.

Cualquiera que sea la creencia, muchas personas evitan hacer algunas cosas para no ser víctimas de su maldición como:

No ponerse prendas de color verde.

No barrer con una escoba la casa porque es de mal augurio.

No lavar ropa ni cambiar las sábanas de la casa.

No pasar por debajo de una escalera.

No sentarse a la mesa con 13 comensales ni en un sitio que tenga el número 13.

Más allá de su fatídica asociación con la negatividad, el viernes 13 es una fecha con una magia especial que nos puede ayudar a atraer la buena suerte, y aquí te enseñamos algunos rituales para aprovechar su misticismo.

Ritual para atraer las buenas energías

Para este ritual de viernes 13 necesitarás 2 velas blancas, tomillo, romero, azafrán, sal y un saquito de tela, según reseña WeMystic.com, autor de este hechizo.

No hay una hora en específico para hacerlo, solo debe ser un viernes 13. Mete todos los ingredientes al saco de tela, luego prende con un fósforo las dos velas blancas. Deja el saquito junto a las velas y espera a que se consuman por completo. Cuando lo hagan, toma el saco y úsalo como amuleto de la buena suerte.

Ritual para el amor en viernes 13

Uno de los poderes escondidos del viernes 13 es su magia para atraer el amor. Para este ritual necesitaremos 1 vela rosa, 1 vela blanca, 1 vela verde, 1 foto tuya, 1 plato y el mechón de tu pelo.

Con algo afilado, como una aguja o mondadientes, escribe en cada una de las velas tu nombre completo y colócalas encima del plato. En medio pon tu foto y tu mechón, prende las velas y deja que se consuman. Una vez que se hayan derretido, toma los restos, junto con tu mechón y foto, y entiérralos en un jardín. Puedes hacerlo en una de tus macetas que tienes en casa.

