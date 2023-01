‘Chicharito’ Hernández dijo imaginar cosas ching**** y se ve con posibilidades de ir al Mundial de 2026 con México

A sus 34 años, luego de al menos cuatro fuera de la dinámica de la selección mexicana y tras no ser convocado al Mundial de Qatar 2022, Javier ‘Chicharito’ Hernández es fiel a su late motiv de imaginar cosas ching**** y todavía se ve con posibilidades de ser convocado con el Tri para el próximo Mundial de 2026.

En una entrevista con el medio deportivo 90 Min, el delantero confesó se siente con fuerza y motivación para estar presente en la máxima cita balompédica que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Aunque dejó claro que dependerá de varios factores.

“Sí, mira, hay un tipo que dijo ‘imaginémonos cosas ching****’, entonces, por supuesto, diría que sí. Pero obviamente requiere mucho, cómo voy a llegar físicamente, qué es lo más importante”, respondió al ser cuestionado sobre este asunto.

“Creo que con el cuidado, con la inversión de tiempo y el trabajo que le estoy haciendo a mi cuerpo, mi mente y mis emociones, claro, ¿por qué no? Hay muchos ejemplos de jugadores, no solo en el fútbol, que se desempeñan a los 40 años y que son extraordinarios. Así que sí, ¿por qué no? Dependerá de muchos factores, pero mi respuesta es sí”, agregó.

Otro de los asuntos analizados por ‘Chicharito’ fue la elección del nuevo entrenador que reemplazará al argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, con quien tuvo diferencias en los últimos años y optó por no llevarlo a Qatar 2022.

Ante el debate sobre si el nuevo estratega debe ser mexicano o extranjero, el ariete fue tajante: “Llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo”, sentenció.

Tras varios años defenestrado del Tri por problemas disciplinarios, Hernández retornaría a la selección para la próxima fecha FIFA de marzo. Así lo dio a conocer el reconocido periodista André Marín.

