Activistas hablan de cómo el ejemplo de Martin Luther King Jr. ha influido en su liderazgo

Este lunes se celebra en todos Estados Unidos el natalicio del activista proderechos civiles, Martin Luther King Jr., quien nació el 15 de enero de 1929.

El Dr. King es reconocido por sus múltiples protestas de forma pacífica abogando por los derechos civiles de los afroamericanos y las minorías en general, así como sus impactantes discursos que hacían reflexionar y vibrar a cualquiera sobre la igualdad, la segregación y contra la guerra.

No obstante, es importante mencionar que el Dr. King también fue un ávido crítico de la justicia económica, política y problemas globales.

Entre sus discursos más importantes están “I have a Dream” (Tengo un sueño), donde soñaba que un día sus hijos vivieran en un país donde no fueran juzgados por el color de su piel, y “Letter from a Birmingham Jail” (Carta desde una cárcel de Birmingham), donde comparte uno de los más poderosos mensajes de justicia, mientras estaba encarcelado.

Su labor no ha pasado desapercibida entre los latinos. En este aniversario número 94 del nacimiento del Dr. King, activistas latinos aseguran que su liderazgo ha sido un punto de referencia para abogar por sus comunidades en diferentes aspectos.

Erika Schwerdt, activista medioambientalista del Antelope Valley, se ha dedicado por años a abogar por comunidades rurales limpias. Junto a una organización no lucrativa, ella se dedica a crear conciencia y a hacer limpiezas comunitarias principalmente en las áreas recreacionales para proveer un futuro más limpio para los niños.

Schwerdt aseguró que el mensaje del Dr. King resuena mucho en su línea de trabajo ya que ella y los que trabajan en su organización realizan sus labores por el amor al trabajo y no por el afán de que los vean en las redes sociales.

“Cualquiera puede subir fotos en las redes sociales, pero el cambio no viene si el ejemplo no se sigue cuando las cámaras no están presentes”, dijo la activista.

Erika Schwerdt, activista del medio ambiente, posa con su familia. (Jacqueline García/La Opinión)

Agregó que activistas como ella día a día buscan la forma de crear mejores oportunidades, no solo en el medioambiente sino también en la vivienda, el acceso al voto, el ser contados en el censo de población, por dar algunos ejemplos.

“Todas estas cosas que hago con la comunidad son por amor a ayudar y no porque necesito un reconocimiento”, aseveró Schwerdt.

Una lucha por la justicia económica y política

El activista comunitario del sur de Los Ángeles, Ron Góchez, dijo que uno de los ejemplos favoritos a seguir del Dr. King es organizarse hasta el final.

Góchez indicó que pese a que las frases más famosas vienen del discurso de “I have a Dream”, hay muchos otros temas que no se tocan mucho, pero que es muy importante mencionarlos.

El Dr. King fue muy crítico del sistema, justo en medio de la guerra de Vietnam.

“Criticaba el capitalismo porque causaba una gran diferencia entre los ricos y los pobres, y la verdad es que ahora estamos mucho peor”, dijo Góchez.

“En aquel tiempo no había la crisis de los desamparados como ahora, en ese tiempo la desigualdad no era tan grande como hoy. Antes no existía un Bill Gates, un Jeff Bezos. Ahora los pobres están más pobres y los ricos más ricos”.

Armando Carmona, concejal de la ciudad de Jurupa Valley, en el condado de Riverside, comenzó su labor en su comunidad como activista. Dijo que su enfoque siempre ha sido luchar por la comunidad y todos sus residentes más necesitados.

Ron Góchez es director de Unión del Barrio.

Le agrada saber que el Dr. King no solamente era activista de derechos civiles sino también de la justicia económica y política.

“Él hablaba de una economía justa y que funcione para todos, no solo para los ricos. Él hablaba de cómo creamos un país más equitativo, no solo por raza sino por situaciones sociales y económicas, entonces ese creo que es un ejemplo a seguir”, dijo Carmona.

Aseguró que esto demuestra que todos los temas sociales, raciales, civiles y económicos están relacionados.

“Por eso no nos podemos echar para atrás cuando hablamos de la justicia económica, de las inversiones públicas en todas nuestras comunidades; para arreglar problemas como infraestructura, arreglar nuestras calles y proteger nuestra cultura”, dijo el concejal.

Armando Carmona (i) lidera un grupo de voluntarios en Jurupa Valley. (Suministrada)

Añadió que en el tema internacional, el Dr. King no titubeó para hablar en contra de la guerra de Vietnam, una guerra que él consideraba injusta.

Eso lo compara con los temas actuales donde las personas tienen la responsabilidad de hablar de forma consciente de lo que está pasando como la migración.

“Tenemos que decir y exponer las injusticias que están pasando en la frontera, cómo han maltratado a nuestros familiares inmigrantes y tenemos que luchar por un sistema mejor que nos trate con la dignidad”, recalcó.

El Dr. King lo dijo en su carta desde Birmingham en 1963, “nunca más podemos darnos el lujo de vivir con la idea estrecha y provinciana del ‘agitador externo’. Cualquiera que viva dentro de los Estados Unidos nunca puede ser considerado un extraño en ningún lugar de este país”.

Pese a que el Dr. King no llegó a ver los cambios que en muchas industrias se han generado gracias a su trabajo, su legado continúa con las generaciones más jóvenes, quienes se dedican a crear el día del trabajo comunitario en cada aniversario de su natalicio.