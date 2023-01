Miss México Irma Miranda recibe elogios tras ser eliminada en la primera fase de Miss Universo

Irma Miranda, Mexicana Universal 2022 y representante de México en la 71 edición del certamen Miss Universo celebrada el pasado 14 de enero en Nueva Orleans, Estados Unidos, fue eliminada en la primera fase de la competencia a pesar de haber destacado durante todo el proceso, inclusive acaparó miradas y se llegó a colocar como una de las favoritas entre 84 participantes.

La representante del Estado de Sonora llevó el nombre de México en alto durante el certamen de belleza Miss Universo 2023, pero lamentablemente no logró ser seleccionada como una de las 16 semifinalistas, lo que provocó una de las primeras polémicas de la noche.

Y es que, además de la controversia generada por la elección de Miss USA se sumaron algunas opiniones como la de la periodista María Celeste Arrarás, quien coincide con un gran número de seguidores respecto a que la belleza latina debió der calificada de mejor manera, pues tanto las concursantes de Venezuela y República Dominicana le parecían mejores candidatas para llevarse la corona.

Este mismo sentir fue compartido dentro de las redes sociales, en donde la mexicana recibió apoyo por parte de sus seguidores, algunas ex reinas de belleza y celebridades que coinciden en que hizo un buen papel durante su participación.

“Eres espectacular”, “Muy orgullosos de ti”, “La verdadera reina sin corona”, “Tú merecías mucho más pero creo que la organización no quiere que México pase al top 3”, “Irma tu lugar era en las primeras”, fueron solo algunos mensajes que recibió.

Además, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la originaria de Cajeme, Sonora, compartió algunos de los momentos que vivió en la fase preliminar desfilando en traje de baño. View this post on Instagram A post shared by I R M A M I R A N D A (@irmamirandav)

Tampoco dejó pasar la oportunidad de recordar su pasarela en vestido de gala, un modelo de pedrería color blanco que estilizó su figura de la diseñadora Narciza Severa. View this post on Instagram A post shared by I R M A M I R A N D A (@irmamirandav)

Lo anterior se suma a una extraordinaria participación en traje típico durante la competencia preliminar realizada la noche del miércoles 11 de enero, en la que portó un elegante vestido de charro bordado de manera artesanal que nombró “Serenata Mexicana” del diseñador Iván Rodríguez, prendas con las que dejó clara su pasión por el país que la vio nacer. View this post on Instagram A post shared by I R M A M I R A N D A (@irmamirandav)

