Ninel Conde presume su escultural silueta posando con lencería roja de hilos

Ninel Conde se olvidó por un momento de los diminutos bikinis que luce bajo los rayos del sol y encendió las redes sociales con una postal en la que apareció posando con un sensual conjunto de lencería que resaltó al máximo su ejercitada figura.

Ya se ha hecho costumbre para “El Bombón Asesino” exponer sus curvas perfectas a través de las redes sociales, en donde además de compartir detalles de los proyectos en los que participa también ha dejado ver el estilo de vida que la ha llevado a tener uno de los cuerpos más espectaculares entre las famosas.

Pero desde que debutó la página de contenido exclusivo OnlyFans la actriz y cantante mexicana no pierde oportunidad de lucirse con atrevidas prendas que dejan muy poco a la imaginación de sus admiradores, pues no solo retratan su personalidad ya que también es toda una experta a la hora de exponer la silueta que ha logrado a base de disciplina y constancia en el gimnasio.

Así fue como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, Ninel Conde prendió fuego con un diminuto combo de lencería en color rojo, prendas diminutas que le ayudaron a lucir su figura de impacto.

En la instantánea que dio la bienvenida al fin de semana, también generó miles de reacciones en forma de corazón con las que sus fanáticos demostraron su apoyo, además de mensajes en los que destacaron lo espectacular que luce a sus 46 años.

Y al parecer el color rojo se ha convertido en uno de los favoritos de la estrella de televisión, o al menos así lo demostró con otra fotografía en la que, luciéndose desde la playa, posó con un traje de baño de dos piezas del mismo tono con el que nuevamente mostró su abdomen de acero y estilizadas piernas.

“La magia de estar agradecida con Dios y el universo”, fue el mensaje que compartió al pie de la serie de instantáneas en las que también compartió un poco de lo que vivió durante sus últimas vacaciones.

Aunque en los últimos meses ha preferido enfocarse en lo positivo que le presenta la vida, también llegó a pasar por momentos complicados y aprovechando el tema del momento “BZRP Music Session #53” de Shakira y Bizarrap, Conde compartió una recopilación de imágenes en las que apoyó la frase: “las mujeres ya no lloramos, facturamos” y de paso demostró su apoyo a la colombiana.

“Aplausos de pie para esta reina. Supo levantar su cabeza y ajustar su corona. ¡Bravo Shak!“, añadió al pie del breve video. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

