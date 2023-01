Ximena Navarrete vive incómodo momento en Miss Universo al ser presentada y llueven críticas

La controversia que se generó tras declarar a R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos como Miss Universo 2023, no solo es referente a quienes participaron y las cualidades que debían reunir para obtener la corona, pues de la misma forma han acaparado los reflectores algunos errores que se cometieron durante la transmisión de la gala celebrada el pasado 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de la Ciudad de Nueva Orleans.

Uno de los momentos más incómodos de la emisión número 71 de Miss Universo ocurrió en los primeros minutos de transmisión, pues la producción cometió tremendo error al confundir a los miembros del jurado e intercambiar sus nombres.

Y es que, al momento de presentar a la empresaria y fundadora de O Skin Med Spa, Olivia Quido, en las pantallas apareció Ximena Navarrete, ex Miss Universo mexicana, quien se limitó a sonreír ligeramente pese a que en realidad no era su turno de aparecer.

🔴 ¡Le cambiaron el nombre a Ximena Navarrete!



Debido a un error en el evento, presentaron a la segunda mexicana en ganar Miss Universo como "Olivia Quido"



— Proyecto Puente (@ProyectoPuente) January 15, 2023

Como era de esperarse, este error provocó que cientos de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios tomaron con sentido del humor lo ocurrido, mientras que algunos más criticaron la confusión y lo calificaron como una grosería.

Entre los memes que se generaron, están aquellos en los que auguraron que no sería una buena noche para México desde que cambiaron el nombre a Ximena Navarrete, pues la representante de México, Irma Miranda, fue eliminada en la primera fase. Eliminan a México siendo favorita y todavía dicen mal el nombre de Ximena Navarrete cuando la presentan 😡 fu @MissUniverse pic.twitter.com/uyk06um4jd— lic krissy (@krisPR07) January 15, 2023

Además de quienes señalaron que a la ex reina de belleza mexicana se la pasó la mano con las cirugías. a ximena navarrete se le pasó la mano con las cirugías pic.twitter.com/CJ0SQWJSeo— stella (@queercardo) January 15, 2023

Al igual que aquellos en los que se birlaron porque la reina de belleza mexicana luce algo irreconocible. Cómo está de cambiada Ximena Navarrete #MissUniverse2022 #MissUniverse pic.twitter.com/y2NJKd0Wh6— Camilo García (@camilogarciall) January 15, 2023

Previo a su aparición como jurado, la modelo y actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió en sus redes sociales algunas fotografías en las que presumió su baby bump, pues con poco más de 7 meses de embarazo se declaró lista para elegir a la representante de la belleza universal que en realidad corresponde al 2022, pero que por diversas causas se celebró a principios del 2023.

“¡¡¡Lista para ser jurado de la edición número 71 de Miss Universo!!! Que emoción”, escribió al pie de una de las publicaciones. View this post on Instagram A post shared by Ximena Navarrete (@ximenanr)

