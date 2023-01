Paquita la del Barrio le envía un mensaje en video a Shakira

La colaboración entre Shakira y el productor Bizarrap cuya letra está dirigida a Gerard Piqué ha causado que muchas famosas a nivel mundial se identifiquen con la canción y sobre todo con el tema que trata. Ahora la cantante Paquita la del Barrio decidió enviarle un largo mensaje en video a la colombiana, expresándole su solidaridad.

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste pues un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer, y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Pues qué te puedo decir, que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quién vivir, tienes toda una vida m’ija, así es que no te preocupes” dijo la intérprete mexicana en su publicación de Instagram, grabada después de su más reciente concierto.

La intérprete de “Rata de dos patas” agregó: “Mira, yo estoy en México, si algo se te ofrece de mí con mucho gusto, ya sabes, aquí estamos a la orden. Te mando un abrazo. Dios te bendiga…Así es que no te me achicopales, échale ganas, como te dije tienes por quién vivir, igual que yo, así es que lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos”. El ya famoso tema “Music sessions #53” cuenta hasta el momento con más de 123 millones de vistas en YouTube; la propia Shakira lo celebró con un post de Instagram, que acompañó con el mensaje: ” Me dicen que es la canción en español más rápida en lograr eso? Necesito que alguien me pellizque a ver si es cierto”.

