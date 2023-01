Científicos británicos crean prueba rápida capaz de detectar simultáneamente los virus respiratorios más comunes

Investigadores de la Universidad de Cambridge desarrollaron una nueva prueba que permite detectar varios virus respiratorios a la vez utilizando como “anzuelo” el ADN, y que ofrece resultados diagnósticos muy precisos en menos de una hora.

La prueba, descrita en la revista Nature Nanotechnology, es capaz de detectar al mismo tiempo los virus respiratorios más comunes, como los de la gripe, rinovirus, el virus sincitial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

New content online: Simultaneous identification of viruses and viral variants with programmable DNA nanobait https://t.co/WiWJTk2agc pic.twitter.com/n6MmSP2pLj

— Nature Nano (@NatureNano) January 16, 2023