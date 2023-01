McCarthy siempre tuvo preguntas sobre el currículum de Santos, pero “los votantes lo eligieron para servir”

Por primera vez el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, habló sobre el impresionante currículum del congresista de Nueva York, George Santos, y aseguró que “siempre” tuvo algunas preguntas sobre su hoja de vida.

“Siempre tuve algunas preguntas al respecto” dijo McCarthy a CNN sobre el currículum de Santos.

El orador también fue cuestionado sobre la supuesta usurpación de un miembro del personal de Santos a su asistente para recaudar dinero de campaña durante 2020 y 2022 a lo que refirió “sabes, no sabía nada de eso. Sucedió y sé que lo corrigieron, pero no me notificaron sobre eso hasta una fecha posterior”. Además, señaló que habló con Santos sobre la suplantación, pero no entró en detalles.

Si bien Santos enfrenta un sinfín de señalamientos por las múltiples afirmaciones falsas que fabricó sobre su pasado, su ascendencia y experiencia laboral, McCarthy no se anima a pedir su salida de la Cámara de Representantes y ha pedido a los detractores del congresista caído en desgracia que sean las leyes quien lo juzgue.

“Trato de apegarme a la Constitución. Los votantes lo eligieron para servir. Si hay una preocupación y tiene que pasar por Ética (Comité de Ética de la Cámara) déjenlo pasar por eso”, dijo.

Además, agregó que el político de 34 años debe “generar confianza aquí y va a tener la oportunidad de tratar de hacer eso”.

Santos mencionó en una entrevista con su colega Matt Gaetz que no piensa renunciar a su cargo a menos que “las mismas 142.00 personas (que votaron por mí) me digan que no me quiere”.

