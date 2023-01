Abuchean a Cazzu, novia de Christian Nodal, y estalla contra los fans que le pedían bajar del escenario | VIDEO

Cazzu vuelve a ser noticia y esta vez no por su noviazgo con el mexicano, Christian Nodal, pues ahora la cantante argentina estalló en colera después de ser abucheada en pleno concierto en su propio país.

Durante su más reciente concierto en su natal Argentina, estalló contra el público que entre abucheos y rechiflas le pedía que bajara del escenario.

Hace unos días se celebró el Festival Bum Bum en Córdoba, Argentina, al que asistieron artistas como Cristian Castro, Miranda, La Barra, Los Pericos y DJ Tao.

Aunque la estrella principal fue Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido como “La Mona Jiménez”, por quienes los asistentes exigieron que bajara Cazzu del escenario para abrirle paso al intérprete y compositor.

Señaló la cantante molesta por los abucheos que recibió durante su presentación que, pese a sus múltiples intentos, no pudo terminar el repertorio que ya tenía planeado.

“Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos hay muchos chabones que no tienen los pantalones. Me paro orgullosa acá y al que no le guste ya fue. Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante, Córdoba”

CAZZU