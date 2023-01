Jorge León, estilista de Cazzu, reveló los secretos de la novia de Christian Nodal para ser tendencia

La novia de Christian Nodal, Cazzu, cada vez gana más popularidad entre los fans hispanos y no sólo por su música en el género urbano.

Pues la argentina ha dado de qué hablar desde que se volvió novia del intérprete de “La Sinvergüenza” y pues el mundo del espectáculo exploto por la sorpresa en el romance. Los dos cuentan con un estilo muy particular y el estilista personal de la cantante conto como se prepara.

El estilista de la novia de Christian Nodal, Jorge León, brindó detalles a la revista “Gente” de Argentina sobre el look de la cantante y cómo es trabajar con ella.

“Sus looks son un gran cocktail del animé, de fotografías de época, series, películas y también iconos de la moda actual y de otras décadas. Ella está siempre un paso más adelante que todas”

Para aclarar esta duda, el estilista de Cazzu asegura que: “Un artista comunica no sólo con su música, sino con todo lo que se ve y lo que muestra. Estamos asistiendo a una nueva era. Así como se vivió la del rock, el punk o el pop, hoy es el turno de lo urbano. Y este movimiento atraviesa de una manera asombrosa a todas las clases sociales”.

Además, para que la pareja de Christian Nodal arme su look el estilista dijo: “Trabajar con Cazzu es estar permanentemente fuera de mi zona de confort. Ella es una artista que tiene muy claro lo que quiere y lo que no, y siempre está un paso más adelante y la hace dueña de un estilo único”, afirmó León.