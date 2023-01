Chicharito y Chivas de Guadalajara: el dinero podría influir en el retorno de Javier Hernández a la Liga MX

Antes del inicio de cada temporada los aficionados de Chivas de Guadalajara esperan con ilusión el retorno de Javier Hernández, una de las máximas joyas formadas en el club que está entregando sus últimas temporadas a un óptimo nivel. Chicharito descartó una vez más las posibilidades de regresar al Rebaño Sagrado por varios factores, uno de ellos tendría que ver con el dinero.

Tener en la Liga MX al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana es el sueño de los seguidores de Chivas. Pero una vez más sintieron el rechazo del veterano atacante de Los Ángeles Galaxy.

“Chivas, ya lo veremos en el futuro. Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre Chicharito y Chivas. Está ahí y es hermosa y divina. Amo a Chivas, pero hay muchos factores. Estoy en la organización más importante de fútbol en los Estados Unidos (Galaxy). Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos”, explicó Javier Hernández en una transmisión en directo.

Así fue el debut del "chicharito" Hernández en el Apertura 2006, partido Chivas vs Necaxa en el que además anotó un gol.#MemoriaFutbolera pic.twitter.com/9QKsunM6am — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) January 21, 2020

¿El dinero es un problema para Chicharito?

No está de más mencionar que Javier Hernández tiene el estatus de “jugador franquicia” en Los Ángeles Galaxy. El conjunto estadounidense ha mimado al goleador mexicano y le ha ofrecido uno de los salarios más altos de toda la MLS.

Chicharito percibe cerca de $6.3 millones de dólares anuales con el conjunto angelino. Claramente este es uno de los grandes obstáculos para que el Rebaño Sagrado recupere a su goleador. Hace un año se habló de la posibilidad de que una marca ayudara a costear el salario del azteca, pero el tiempo ha pasado y esa opción no se ha hecho efectiva.

“No lo sé (sobre un regreso). Siempre he respondido a ese tema que no lo sé. Depende de muchos factores en mi vida. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas, allí crecí. Fui campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A”, agregó Javier Hernández a su comentario. Les dejo este recuerdo de un Chivas vs Tigres, @CH14_ con la vaselina y gol 👌🐐🔴🔵 pic.twitter.com/BQxzfZ7nLA— Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) September 20, 2016

