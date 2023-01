El Departamento de Justicia decidió que el FBI no monitoreara la búsqueda de documentos clasificados de Biden

El Departamento de Justicia (DOJ) decidió no enviar a agentes del FBI a la casa del presidente de Joe Biden en Delaware para monitorear la búsqueda de documentos clasificados por parte de sus abogados, como sí lo hizo en el caso de Mar-a-Lago de Donald Trump el pasado 8 de agosto.

Fuentes familiarizadas en el asunto revelaron a ABC News que tanto los representantes legales de Joe Biden, así como los del Departamento de Justicia acordaron que los abogados del presidente realizaran sin vigilancia las búsquedas de documentos clasificados.



El acuerdo, según los informantes, se dio porque Biden y sus abogados han cooperado con el Departamento de Justicia e incluso informaron desde que hallaron el primer paquete de documentos clasificados. El acuerdo entre el DOJ y el equipo legal de Biden se selló después de que se encontraron alrededor de 10 documentos con marcas clasificadas, algunos relacionados con Ucrania, Irán y el Reino Unido, en la antigua oficina del presidente en el grupo de expertos Penn Biden Center el 2 de noviembre.

The Wall Street Journal informó que los funcionarios del DOJ también optaron por el enfoque de no intervención para evitar complicar las fases futuras de la investigación y no interferir con el trabajo del fiscal especial Robert Hur.

Luego de que se filtró dicha información, ni el Departamento de Justicia ni el FBI se han animado a comentar sobre las discusiones sobre los documentos clasificados.

“(En el caso de Biden) tiene que ver con alguien que se presentó y se autoinformó ‘encontramos estos pocos documentos’, (luego) los entregaron”, dijo el exfiscal de Watergate Nick Akerman al medio antes citado. “Si Trump hubiera hecho lo mismo, no habría habido un gran jurado, probablemente no habría una orden de registro y probablemente habría evitado un posible problema criminal”.

El primer lote de documentos, que consta de 10 archivos clasificados, fueron hallados por los representantes legales mientras cerraban una oficina con sede en Washington, DC, en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, que usó el mandatario como parte de su relación con la Universidad de Pensilvania donde se desempeñó como miembro honorario y profesor de 2017 a 2019 fueron reportados.

Los abogados de Biden devolvieron de manera voluntaria los archivos el pasado mes de noviembre y evitaron reportar los documentos como “perdidos”. Cuatro días después, la Casa Blanca confirmó que un segundo lote de documentos clasificados aparecieron en el garage de la casa de Biden de Delaware.

Te puede interesar:

– Quién es Robert Hur, el nuevo abogado especial que investigará a Biden

– Garland nombra a fiscal especial para investigar a Biden y Trump le hace un pedido

– Hunter Biden habría tenido acceso a los documentos clasificados en Delaware

– Documentos secretos: las diferencias en los casos de Biden y Trump investigará a Biden