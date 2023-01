La familia de George Michael informa que no está relacionada con la producción de un filme biográfico sobre el cantante

Desde hace varios días The Daily Mail informó que una cinta de corte biográfico acerca del cantante británico George Michael estaba en preproducción, con el actor Theo James en el rol protagónico, Ahora, la familia del ex integrante del dueto Wham! ha informado que no está involucrada en los planes de ese filme.

En un comunicado los encargados del patrimonio de Michael informaron al respecto: “A todos los fans y amantes de la música de George, ha sido publicada una historia acerca de que la familia de George Michael respalda una supuesta “película biográfica” sobre su vida. En nombre de la familia de George y del grupo George Michael Entertainment, queremos dejar claro que no hay nada de cierto en esta historia, no sabemos nada de este proyecto y no lo apoyaremos de ninguna manera”.

George Michael falleció en diciembre de 2016 a causa de una enfermedad cardiaca relacionada con su hígado graso. Al parecer la mencionada cinta -de la cual no se ha revelado el nombre del director- estaría en la misma línea de otros filmes sobre la vida de famosos como Freddie Mercury, Elton John, Whitney Houston y Elvis Presley.

