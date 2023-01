Sasha Sokol no aguanta las lágrimas tras las nuevas declaraciones de Luis de Llano

Sasha Sokol nuevamente se ha pronunciado sobre su denuncia de abuso contra Luis Llano y entre lágrimas aseguró que “no es un proceso fácil de llevar”.

La cantante apuntó que posiblemente dentro de uno o dos meses exista una resolución sobre esta denuncia.

Sokol reafirmó que para todos es una situación nueva y que se tiene que aprender a abordar estos temas, enfatizando cuando fue cuestionada sobre lo que dijo en contra de la reacción de Yordi Rosado, quien no mencionó nada sobre la relación mantuvieron el ex productor y ella.

“Mira yo creo que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados. Para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a todo esto. Para la prensa tampoco lo es, y entiendo que la reacción haya sido la que fue”, dijo la también actriz a varios medios de comunicación que la abordaron cuando llegó al Aeropuerto dela Ciudad de México.

Además, aseguró que “Yordi siempre me ha tirado muy buena onda, es un tipo lindo, y le agradezco que haya reconocido… yo nunca critiqué que la entrevista sucediera porque parece que ayudó. Tampoco pedí que la bajaran [de YouTube], porque me parece que es un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización y creo que es importante que veamos esas cosas para que podamos cambiarlas”.

Y añadió: “Mi único comentario fue que la empatía es importante, ¿y a qué me refiero con esto?, cuando tú haces una entrevista, claramente tú no sabes qué es lo que te van a decir tus entrevistados, pero si tú normalizas lo que tus entrevistados dicen, no ayudas a que termine, y creo que en ese sentido hubiese sido, desde mi punto de vista, mejor que hubiera Yordi hubiera dicho, cuando Luis le comentó lo que fuera, que Yordi hubiera dicho algo como ‘oye, ¿no te parece que Sasha era muy chiquita para andar contigo?, ¿oye no te parece que tú estabas en una posición de poder frente a Sasha que trabajaba contigo?’, en fin, si él hubiera (sido más empático), sin juzgar a Luis, porque no es su papel, pero no normalizado la respuesta de Luis, me parece que hubiera sido más empático, en este caso conmigo”.

A mediados de julio de 2022 fue admitida la denuncia de Sokol en tribunales, pero la cantante no ofreció mayores detalles sobre esto, solo cuestionó: ¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años?”.

A su vez, fue cuestionada por los medios, la ex Timbiriche reafirmó que es una mujer que no se queda callada, al contrario, “levanta la voz”.

“Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no. La denuncia continúa y espero que en uno o dos meses tengamos una resolución”, dijo Sasha, al tiempo que se le cortaba la voz por el llanto contenido y agregó que entonces hablará con los medios.

Seguir leyendo: