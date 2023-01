Chicharito Hernández no se baja de la Selección Mexicana: el atacante de Los Ángeles Galaxy levanta su mano para el Mundial de 2026

Javier Hernández no se dejó intimidar por su exclusión de la Selección Mexicana. Chicharito no es convocado con El Tri desde 2019, pero esto no le quita sus ganas de estar en la Copa del Mundo de 2026, torneo que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos.

La edad del goleador histórico de la Selección Mexicana surge como el principal obstáculo del ambicioso objetivo de Javier Hernández. Pero el atacante de Los Ángeles Galaxy considera que está trabajando semana a semana para mantener su estado físico en óptimas condiciones, incluso en la recta final de su carrera.

“Sí (quiero regresar al El Tri), pero habrá qué ver cómo llego físicamente que es lo más importante, pero creo que con el cuidado, con inversión de tiempo en el trabajo, todo lo que estoy haciendo a mi cuerpo, mi mente, mis emociones, claro, por qué no“, manifestó Hernández en una entrevista para el portal digital 90 min.

Chicharito Hernández es uno de los grandes goleadores de la Major League Soccer (MLS). A sus 34 años de edad, el mexicano sigue demostrando que aún le queda pólvora en sus botines. El jugador formado en Chivas de Gudalajara se apoya en ejemplos de jugadores que se han mantenido a un alto nivel a pesar de su edad. Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo pueden ser ejemplos de ello.

“Hay muchos ejemplos, no nada más en el fútbol, de jugadores que rinden a los 40 años, 38, 39 que son extraordinarios, entonces sí, por qué no, obviamente sí. Dependerá de muchos factores, pero mi respuesta es sí“, agregó. GOOOOL DE MÉXICO 🇲🇽

