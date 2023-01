“Que aburrido estoy en Los Ángeles”: Riqui Puig responde a las críticas recibidas desde España

LA Galaxy dio un golpe en la mesa al momento de fichar al español formado en La Masía del FC Barcelona, Riqui Puig, pero esto no solo generó comentarios positivos para el equipo, sino que también se vio muchas criticas en contra del joven español.

Aunque esto ya tiene un tiempo, en España parece no olvidar a Riqui, debido a que recientemente la periodista Rut Vilar señaló en el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Radio que Riqui Puig vive aburrido en Los Ángeles.

“Se aburre en Los Ángeles. Los Ángeles y Miami no son ciudades agradables para vivir. Todo es en coche, no hay núcleo (…) Cuando estás acostumbrado a hacer mucha ciudad, como es el caso de Riqui Puig, por ejemplo, no es lo mismo irte a Nueva York que a Los Ángeles o Miami”, comentó Vilar hace unos días.

Pues ahora el mismo jugador de los galácticos respondió a estas declaraciones, así se supo luego que el conjunto de la Major League Soccer compartiera un video de Puig en donde se le ve con diferentes trofeo de la institución y viendo su teléfono, para luego cerrar con una frase de manera sarcástica: “Qué aburrido estoy en L.A.”, dijo el mediocampista que ha disputado 12 encuentros y ha anotado tres goles y dos asistencias.

El debut de Los Ángeles Galaxy en la temporada 2023 será el próximo 25 de febrero, fecha en el que se verá las caras ante su gran rival de la ciudad, LAFC de Carlos Vela, en Rose Bowl.

También te puede interesar

–Venezolano Darwin Machís deja a Bravos de Juárez y la Liga MX para llegar al Real Valladolid de España

–“Tienen un lugar especial en mi corazón”: Josef Martínez se despide del Atlanta United tras su llegada al Inter Miami

–LAFC de Carlos Vela en Estados Unidos: altas y bajas del campeón de la MLS para la próxima temporada