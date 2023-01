Ana Bárbara posa de rodillas y con elegante bikini mientras pasea a bordo de un yate

La cantante y compositora mexicana, Ana Bárbara, continúa sorprendiendo a millones de seguidores que actualmente la admiran dentro de las redes sociales gracias a las cautivadoras imágenes que comparte y en las que aparece presumiendo cuerpazo, y fue precisamente así como una vez más dejó boquiabierto a más de uno al posar desde un yate con un elegante bikini que dejó a la vista su escultural silueta.

No cabe duda que a sus 52 años la “Reina Grupera” sigue siendo una de las famosas más bellas, así lo dejó ver durante uno de sus más recientes viajes al mar, desde donde compartió una recopilación de imágenes. El derroche de sensualidad fue expuesto a través de su página oficial de Instagram en donde re apareció posando desde un yate mientras se escucha de fondo el tema “De Vez en Cuando” que grabó a dueto con Cristian Castro.

En las sensuales postales publicadas por la intérprete mexicana apareció vistiendo un bikini rojo de tiras que rodearon su cintura mientras realiza varias poses en las que se colocó de rodillas y sonriendo ante la cámara deslumbró con su belleza al natural, logrando enamorar a miles de seguidores que reaccionaron con un me gusta.

“El sonido del mar es música para el alma; es la encarnación de una existencia supernatural y maravillosa”, fue como describió la publicación en la que también le llovieron cumplidos.

Y aunque en esta ocasión causó revuelo con las diminutas prendas, días antes demostró que no necesita enseñar de más para causar revuelo, pues cantando junto a su maquillista volvió a enamorar a miles con un conjunto holgado en tono beige que levantó ligeramente para mostrar su abdomen marcado, todo mientras se divierte interpretando su exitoso tema “Qué poca”, con el que también terminó haciendo una divertida coreografía que disfrutó al máximo. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

Mientras que, días antes, Ana Bárbara también apareció ante la cámara con un pantalón a la cadera de animal print y top a juego que nuevamente resaltó su figura, pero que en esta ocasión fue el medio perfecto para revelar que también es una experta en la práctica del yoga, pues le ayuda a mantenerse en forma. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

