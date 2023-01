Consuelo Duval revela que estuvo cerca de morir en su más reciente película con Adrián Uribe | VIDEO

La famosa comediante Consuelo Duval ha tenido una vida llena de altibajos, y esta vez abrió su corazón para confesar que en su más reciente proyecto con Adrián Uribe estuvo muy cerca de perder la vida.

Así como lo leen, la Duval se sinceró y contó que la química que ha tenido desde muy jóvenes con Uribe ha sido sensacional, y ahora en su nueva película “Infelices para siempre, la también conductora sufrió un aparatoso accidente que por poco y le quita la vida.

De acuerdo con el relato que emitió quien da vida a “Federica Peluche” todo se debió a que, durante el rodaje, una de las escenas se desarrollaba en el mar.

Y ella quiso pasar de una lancha al yate donde se encontraba el equipo de producción para ir a retocarse su maquillaje, esto sin imaginar que la bravura del mar haría de las suyas provocando que ella cayera entre ambas embarcaciones.

Al quedar en medio de la lancha y el yate, Consuelo Duval vio su vida comprometida ya que, debido a las olas, ambos buques se estaban estrellando.

Por lo que al ver que estos iban a chocar su instinto de supervivencia la hizo hundirse más en el mar para después sacar su cabeza y finalmente ser auxiliada por el equipo de producción de la película.

“Mi cabeza estaba en medio de los dos, entonces lo que hizo mi instinto de protección fue hundirme, me hundí lo más que pude, vi que chocaron las lanchas y volví a salir y cuando volví a salir ya tenía los ojos desencajados, tenía tres manos que me sacaron de una porque si volvía a cerrar el contacto entre la lancha y el yate entonces ya me aplastaba el cuerpo” CONSUELO DUVAL

Además, la actriz mexicana de 54 años de edad agregó que cuando finalmente recobró el aliento pudo ver como el productor de la película que encabeza con Adrián Uribe estaba muy espantado, en una esquina del yate “a punto del desmayo”, pues llegó a pensar que se iba a quedar sin protagonista.

Por otro lado, Consuelo Duval también habló acerca de las escenas íntimas que protagonizó con Adrián Uribe para la película titulada “Infelices para siempre”, destacando que fueron tomas muy bien cuidadas y que incluso había ocasiones en las que los besos se veían muy actuados, esto con todo y el hecho de que siempre se ha “besuqueado” con quien da vida a “El Vítor”.

“Me sentí muy cómoda y con Adrián me he besuqueado toda la vida, ahora sí hubo… No bueno, saben a qué me refiero, con Nacaranda y El Vítor y todos los personajes que hemos hecho”, señaló Consuelo Duval luego de ver la reacción de los reporteros, quienes se sorprendieron ante la revelación a la cual Adrián Uribe hizo eco señalando: “se tenía que decir y se dijo”.

