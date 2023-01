Dani Alves es apoyado por su esposa en medio de acusación por agresión sexual

En medio de la polémica por la acusación de agresión sexual contra Dani Alves, Joana Sanz, esposa del jugador, mostró su apoya públicamente en redes sociales y con una entrevista televisiva.

Este viernes el brasileño fue trasladado en patrulla hasta una comisaría en Barcelona donde rendiría declaración, para posteriormente ser trasladado hasta la Ciutat de la Justicia. Ahí permanecerá detenido y estará a disposición judicial, de acuerdo con lo informado por La Vanguardia.

Tras conocerse esta actualización en el caso del futbolista, la modelo publicó un mensaje de apoyo en las stories de su cuenta en Instagram con una foto de sus manos entrelazadas y la palabra “together” (juntos, en inglés).

#LigaMX | APOYA A DANI



📌 Tras ser detenido por un presunto caso de agresión sexual a una joven, Joana Sanz, esposa de Alves, defendió a su pareja.



📌 "Juntos", escribió la modelo en una fotografía con sus manos entrelazadas.



📸: IG de @joanasanz

💻: https://t.co/s7BjKHneGq pic.twitter.com/51h5KqQteE — ONCE Diario (@oncediariomx) January 20, 2023

Declaraciones de la esposa de Dani Alves

En entrevista para el programa español ‘Y ahora Sonsoles’, de la cadena Antena 3, Sanz manifestó haber estado junto a Alves la noche del 30 diciembre en la discoteca donde supuestamente ocurrieron los hechos.

“Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”, dijo.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, agregó en defensa de Alves.

El pasado 30 de diciembre, la figura sudamericana fue acusada de agresión sexual por parte de una mujer. Según la versión de la víctima, Alves supuestamente habría manoseado sus partes íntimas en medio de la discoteca sin consentimiento.

La familia estaría atravesando días complicados, pues además de esta situación legal, la mamá de Sanz falleció en España a causa de un tumor en el útero. Esto generó que el brasileño se ausentara en la jornada 2 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El lateral solo ha disputado un partido y fue la victoria 2-1 ante FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario. View this post on Instagram A post shared by Joana Sanz (@joanasanz)

