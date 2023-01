Michelle Renaud presiente su muerte y por ello confesó por qué es fan de Instagram

Michelle Renaud se ha convertido en toda una instagrammer pues publica hasta lo que come en su cuenta de Instagram. Pero habría una razón poderosa para hacerlo, o al menos eso dijo la famosa actriz, quien también reveló que presiente cuando morirá.

Al revelar tantas cosas de su vida privada, Renaud confesó que está consciente de que esta decisión ha causado polémica.

Sin embargo, explicó que esto lo hace debido a que presiente que morirá joven. Como era de esperarse, las declaraciones de la actriz causaron mucha polémica, pues se hizo un debate en redes sociales.

La protagonista de “La Herencia” fue invitada al programa “Netas Divinas”, en donde reveló que tiene la sensación de que morirá a muy temprana edad, pues ha tenido “una vida muy afortunada”.

Por esta razón, quiere dejar un registro de lo que vivió, no para el público en general, sino específicamente para su hijo, Marcelo, quien actualmente sólo tiene 5 años.

La actriz indicó que es muy auténtica en redes, por lo que su pequeño podrá ver las diferentes etapas y sentimientos que experimento a lo largo de su trayectoria en este mundo.

“Para mi todos queremos dejar una huella, un legado. Siempre he traído como este rollo, de que he sido tan afortunada en la vida y me va tan padre, que siento que me voy a morir joven. Siempre ha habido este rollo mío de ‘no sé cuánto voy a durar aquí’. Y encontré en mi Instagram, la manera en cómo le voy contando mi vida a mi hijo. Neta pongo lo que pienso y lo que siento”

MICHELLE RENAUD