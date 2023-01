Michelle Renaud se le va a la yugular a Shakira por defender a Piqué y la tunden en redes al recordarle su pasado

La actriz mexicana Michelle Renaud se pronunció cuando nadie la llamaba sobre la polémica canción de Shakira hacia Gerard Piqué. Y lo hizo de una forma poco amigable, pues criticó con todo a la famosa cantante colombiana.

Cada 8 de marzo, y también el resto del año, hay que decirlo. Michelle ha sido de las voces que más se escucha en el medio artístico de las telenovelas que habla sobre el empoderamiento de la mujer y cómo no hay que criticarlas sino apoyarlas.

Pero esta vez se contradijo por completo y le envió un mensaje, que podría tomarse como innecesario mandar a la sudamericana, pues realmente no sabemos cómo fueron los tratos entre Shakira y Piqué y qué realmente terminó acabando su relación de una forma tan álgida.

Por medio de sus redes sociales, Renaud aprovechó un meme muy divertido y común para dar su postura sobre lo que Shakira decidió hacer con su canción, como si la colombiana estuviera esperando qué iba a decir la protagonista de “La Herencia”.

Ni tarde ni perezosa, Michelle publicó en sus stories de Instagram: “Qué pena que una mamá quiera aplastar al papá de sus hijos. La ropa sucia se lava en casa”.

La actual pareja de Matías Novoa, siguió comentando sobre el tema al mismo tiempo que compartía un meme que decía, “el man que pensaba caerle a Shakira”. Haciendo referencia a que el hombre que quisiera conquistar a Shakira en el futuro, quedaría asustado viendo su comportamiento tras terminar con Piqué.

Stories Michelle Renaud Instagram

Pero como era de esperarse, ese comentario no fue bien visto por los fans, quienes no sólo criticaron a la actriz secundaria de “Rebelde”, sino también el pasado y conteo de parejas que ha tenido desde que se divorció.

“Michelle criticando a Shakira, claramente es porque ella siempre les baja los maridos o novios a otras mujeres”, “ella CLARAmente se identifica y por eso ataca a Shakira”, “eres la menos indicada en responderle a Shakira cuando tú le pones diferentes papás a tu hijo, en cambio Shakira se mantiene al margen y no como tú con diferentes a cada rato”, “dos razones por las que no te gustó la nueva canción de Shakira: eres un hombre infiel o eres la amante… mmm cómo ves?”.

Fueron algunos de los comentarios que recibió luego de criticar a Shakira. Recordemos que ha tenido escandalosos romances y muy públicos, así como sus múltiples rupturas con Danilo Carrera.

¿Se le olvidó su pasado a Michelle Renaud?

También cabe recordar que Michelle tras divorciarse de Josué Alvarado, padre de su hijo, ha hecho comentarios sobre él, al revelar que no es el padre para su hijo que le gustaría. Y tal ha sido su molestia que llegaron hasta un pleito legal, debido a ello Alvarado no ha podido ver a su hijo por este problema.

“No es el papá que a mí me gustaría que fuera, pero eso a nadie le importa, ni a él ni a nadie, porque ese es mi problema, pero lo que tengo que hacer es aceptar el papá que sí es y el papá que es, es perfecto para… no sé qué vivirá el pequeño pero que la vida lo está preparando. A veces los papás enseñamos con el ejemplo bueno y malo, pero ambos son igual de valiosos”, señaló sobre su ex en un podcast junto a Aislinn Derbez.

