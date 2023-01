Nutrióloga de Jorge Salinas reacciona a escándalo de supuesta infidelidad del actor

El pasado martes 17 de enero se dio a conocer por medio de la revista mexicana TVNotas una serie de fotografías en las que aparece el actor Jorge Salinas con una supuesta amante, la doctora identificada como Anna Paula, con quien aseguran mantiene una relación extramarital desde hace casi un año.

Y aunque hasta el momento el protagonista de telenovelas como ‘Mi Corazón es tuyo’ y ‘Fuego en la Sangre’ no ha salido a desmentir los rumores, quien decidió enfrentar el escándalo fue la misma doctora Anna Paula Guerrero Castillo, señalada como presunta amante, quien durante una reciente entrevista para el programa ‘Despierta América’ aclaró que Salinas únicamente es su paciente al igual que otros famosos que trabajan en Televisa.

“El señor Jorge fue uno de mis tantos pacientes, podrán ver su mejoría en el aspecto físico que tiene de la novela pasada a la que está a punto de estrenar. Me gustaría mencionar también que dentro de Televisa tengo a más pacientes, hombres y mujeres, han mejorado mucho y les he entregado el medicamento yo personalmente”, comentó.

Al ser cuestionada sobre los motivos que tiene para ir personalmente a entregarle medicamentos a Jorge Salinas a las locaciones de la telenovela en la que actualmente participa, aseguró que es una opción, pero también hay otros lugares, así como personas, para hacerle entregas.

“Al paciente Jorge en alguna ocasión le entregaron su medicamento en la clínica donde el personal no recibió un buen trato de su parte y en otra ocasión también le envié el medicamento con otra persona. Esta vez vi al señor Jorge afuera de la puerta 2 de Televisa el 15 de diciembre a la 1:56, le entregué el medicamento y recibí el pago, inclusive todavía hay algunos pendientes, nos despedimos y listo”, explicó.

Destacó que ha compartido en redes sociales otras fotografías porque fueron varios encuentros, y específicamente la fotografía en la que posan al interior de un auto, aseguró que fue por motivos de seguridad ya que le hizo un pago en efectivo.

A quienes la han tachado de mentirosa, respondió que ella únicamente se dedica a mejorar el aspecto físico de los pacientes y no está ocultando nada.

“En este malentendido él es la figura pública y él es quien está saliendo afectado, yo no tengo nada que esconder y aprovecho para aclarar, yo no soy nutricionista, yo soy médico y me enfoco en la pérdida de grasa corporal y de glucosa”, dijo antes de finalizar.

