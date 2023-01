Captan supuesta infidelidad de Jorge Salinas a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez

Jorge Salinas está en el ojo del huracán tras darse a conocer una serie de fotografías en las que supuestamente aparece besando a una mujer que no es su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez.

Las polémicas imágenes fueron publicadas por la revista mexicana TVNotas, en donde señalan que una persona que trabaja en la producción de la nueva telenovela de TelevisaUnivision ‘Perdona Nuestros Pecados’ les aseguró que el actor lleva alrededor de un año saliendo con su nutrióloga, a quien identificaron con el nombre de Anna Paula.

Además de presentar las fotografías en las que el galán de telenovelas aparece conviviendo con dicha mujer y en supuesta actitud cariñosa, lo calificaron como “ojo alegre”, lo que al parecer jamás dejará de ser pues “lleva una doble vida desde hace casi un año“.

Incluso aseguran que Elizabeth Álvarez ya habría comenzado a sospechar una infidelidad porque ha llegado de sorpresa a las grabaciones, aunque también cabe la posibilidad de que vuelva a pasar por alto este “desliz”.

Asimismo, explican que Jorge Salinas conoció a la nutrióloga en 2021 porque necesitaba bajar de peso por problemas de salud, ella tiene 30 años y es 24 años menor que él. Pero tras la convivencia diaria comenzaron a salir y los han visto juntos en varias ocasiones y hasta besándose en público, por lo que al parecer la relación es un secreto a voces en la televisora.

Como era de esperarse las imágenes ya han dado mucho de qué hablar en redes sociales, en donde sus seguidoras coinciden en que el supuesto beso se ve como una despedida casual que no necesariamente tiene que ver con una relación sentimental. Mientras que, algunos más, retomaron el tema de moda de Shakira, argumentando que el actor cambió un Ferrari por un Twingo.

Aunque hasta el momento Jorge Salinas no ha salido a desmentir la relación, cabe recordar que en septiembre de 2022 causó revuelo por defender a Cristián de la Fuente ante la infidelidad a su esposa, argumentando que él también ha besado a gente que no es su pareja, por lo que pidió no juzgar al chileno.

“Ni enterado, pero te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos, por otro lado, también yo he besado a gente que no es mi pareja y han sido accidentes, o sea, no juzguemos tanto en eso, todos somos humanos”, respondió en aquella ocasión ante diversos medios de comunicación.

