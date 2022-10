Jorge Salinas sobre infidelidad de Cristian de la Fuente: “También ha besado a gente que no es mi pareja”

Tras filtrarse un video en el que aparece besando a una mujer que no es su esposa, Cristián de la Fuente aceptó la infidelidad, desatando una nueva polémica. Y aunque tanto al actor como a su amigo Juan Soler le han llovido fuertes críticas por su actitud, otro famoso que está dando de qué hablar es Jorge Salinas, quien salió en defensa de su colega y hasta confesó que él también ha besado a personas que no son su pareja, situación que para él no tiene nada de malo.

Durante el estreno de la obra “Network”, el actor Jorge Salinas opinó acerca del reciente escándalo en el que está involucrado su amigo Cristián de la Fuente por haberle sido infiel a su esposa Angélica Castro durante su reciente estancia en la Ciudad de México, en donde intercambió efusivas muestras de cariño con otra mujer.

Al respecto, el protagonista de telenovelas como ‘Mi Corazón es Tuyo’, ‘La Que No Sabía Amar’ y ‘Fuego en la Sangre’, causó revuelo por defender a su colega, asegurando que él también ha besado a gente que no es su pareja, por lo que pidió no juzgar al chileno.

“Ni enterado, pero te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos, por otro lado, también yo he besado a gente que no es mi pareja y han sido accidentes, o sea, no juzguemos tanto en eso, todos somos humanos”, señaló.

Salinas destacó que Cristián de la Fuente “tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa, y no pasa nada“, ya que finalmente se trata de un tema que se debe solucionar en pareja.

Asimismo, Salinas justificó dicha infidelidad cuando le informaron que Cristián de la Fuente aceptó que todo sucedió durante una “borrachera”, por lo que una vez más dejo ver que se trata de un problema que seguramente tendrá solución.

“Ah, pues imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pen$%/#?, y si su mujer dice: ‘no pasa nada’, pues no pasa nada, no hay que hacer tanto drama“, añadió.

Al ser cuestionado si él también ha cometido errores por culpa del alcohol, afirmó que han sido muchos, pero prefiere guardárselos, aunque eso sí, siempre se deben aceptar las consecuencias de los actos.

“Y muchas, muchas, pero prefería guardármelas. Nos escudamos en eso, pero no, el ser humano tiene que ser responsable de sus actos, cada acto tiene consecuencias positivas o negativas, y hay que asumirlas porque somos responsables”, agregó ante la cámara de Berenice Ortiz.

