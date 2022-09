Exesposa de Juan Soler habla del video que exhibe la infidelidad de Cristián de la Fuente: “Somos familia”

Tras aceptar que le fue infiel a su esposa, Cristián de la Fuente recibió fuertes críticas a través de las redes sociales, pero no solo él, sino que también le han dicho de todo a Juan Soler quien se encontraba con el actor la noche en que fue grabado besando a una mujer que no es su esposa.

Al respecto, Maky Moguilevsky, exesposa de Juan Soler, fue cuestionada acerca de dicha grabación, en donde confesó que sigue apoyando al padre de sus hijas pese a lo sucedido, además de revelar que mantiene una estrecha relación con Angélica Castro, esposa de Cristián de la Fuente.

En entrevista con diversos medios de comunicación, la conductora reveló que le duele hablar de las imágenes que exponen la infidelidad de Cristian de la Fuente debido a que mantiene una estrecha amistad con la familia del actor y en especial con su esposa.

“No me gustaría opinar porque yo conozco mucho a Angélica, Cristian, a Lau, quiero mucho a esa familia y creo que no me corresponde opinar absolutamente nada por respeto y cariño a ellos”, dijo.

Además de referirse al penoso momento que vivió el actor chileno, Maky también fue cuestionada sobre la aparición de su ex, Juan Soler, a quien señaló como un excelente padre y gran actor.

“Vi el video y vi a Juan, pero no puedo… Lo único que les puedo decir es que Juan es un gran papá, que es muy lindo con mis hijas, es muy bien exmarido. Eso es lo que me corresponde hablar, ya lo demás no me toca”, expresó.

Reiteró que a pesar de haberse separado hace más de tres años, mantienen una relación de respeto y cariño.

“Somos familia, nos tenemos un gran cariño, él tiene su pareja a la cual respeto y tiene toda mi admiración. Nos llevamos bien, le tengo cariño y si algún día necesita de mí estaré ahí para él”, agregó.

Reiteró que durante el tiempo que estuvieron casados siempre se manejó como un hombre intachable, por lo que prefiere no hablar de lo sucedido.

“Es un gran hombre, cuando estuvimos casados fue un hombre impecable, ha llevado su carrera de una manera impecable. No tengo mucho qué decir ahorita porque no me corresponde y aparte me duele tener que hablar de un tema de gente que quiero tanto”.

Finalmente, Maky confeso que no ha tenido oportunidad de hablar con Angélica Castro porque prefiere manejar la situación bajo absoluto respeto.

“Soy muy amiga de Angélica, no he hablado con ella, solo le mandé un corazoncito por WhatsApp, cuando pasó lo de Lau que le dispararon también, es una familia cercana a nosotros los quiero mucho y en la vida pasan cosas, pero a mí no me corresponde decir nada por respeto a ellos”, puntualizó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

También te puede interesar:

–VIDEO: Cristian de la Fuente es captado besándose con una mujer que NO es su esposa

–Cristián de la Fuente acepta infidelidad a su esposa y se justifica: “Un error de borracho”

–Así es la casa de Cristián de la Fuente, el galán que engañó a su esposa con una jovencita