Jorge Salinas y las mujeres que han conquistado su corazón

Jorge Salinas, actor conocido por protagonizar famosos melodramas como “Mi corazón es tuyo” y “La que no podía amar”, cuenta con uno de los historiales amorosos más polémicos del mundo del espectáculo.

Y es que si bien el famoso se encuentra felizmente casado con la también actriz Elizabeth Álvarez, en los asuntos del amor nunca fue bien favorecido, llegando a encabezar decenas de titulares por sus escándalos amorosos.

Si abrimos el baúl de los recuerdos, la primera relación que se conoció de Salinas fue junto a la actriz y presentadora de televisión estadounidense Adriana Cataño, con quien tuvo una hija de nombre Gabriela. Lamentablemente, su nacimiento estuvo lleno de controversia, ya que se llegó a decir que ella había sido producto de una aventura.

Al respecto, Cataño desmintió las especulaciones diciendo: “Mi hija nació el 30 de septiembre de 1995 y el señor se casó en 1996, por si las dudas”.

El amor volvería a tocar a la puerta de Jorge Salinas, razón por la que terminó casándose con la peruana Fátima Boggio. Su relación se mantuvo fuerte durante más de una década y trajeron al mundo a los gemelos Jorge y Santiago en el 2005.

Lo que comenzó como un cuento de hadas se tornó en un escándalo cuando en la fotografía apareció la actriz Andrea Noli. Si bien todo se mantuvo en rumores por algún tiempo, meses después nació su hija Valentina y como resultado el divorcio se formalizó entre el histrión y Boggio.

Sería en el año 2011 que el protagonista de historias como “Pasión y Poder” y “Que bonito amor” se dio una nueva oportunidad junto a Elizabeth Álvarez, a quien conoció luego de compartir créditos en la novela “Fuego en la Sangre”. View this post on Instagram A post shared by Jorge Salinas (@salinasjorgemx)

Su relación se mantiene más fuerte que nunca y en compañía de sus pequeños Máxima y León protagonizan tiernos momentos a través de redes sociales.

