VIDEO: Jorge Salinas tiene miedo de quedarse en una silla de ruedas y bendecido por seguir con vida

El mundo del espectáculo no está exento de los malestares en la salud, y tal es el caso del actor mexicano Jorge Salinas, quien debido al grave problema de salud en la espalda lumbar que enfrenta, reveló que la está pasando muy mal; sin embargo, confesó que se siente muy afortunado de estar con vida.

Durante la alfombra roja de la película ‘Sexo, pudor y lágrimas 2″, el actor de 53 años se dijo agradecido por tener la oportunidad de estar con la prensa y con su público, y explicó que hace 11 años, tuvo una embolia pulmonar, donde el 99 por ciento de las personas que la padecen, mueren, por lo que se siente una persona bendecida.

Pese a que hace algunas semanas el artista manifestó que estaba valorando la posibilidad de operarse para combatir el dolor que aqueja su espalda, en esta ocasión Salinas reveló que desechó esta opción por miedo a quedar sin movimiento en todo su cuerpo.

“Por el momento prefiero no hacerlo, te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, eso es definitivo ¿no?, son cuatro niveles, y prefiero mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema. Es un problema que dejé pasar mucho tiempo, caídas de caballo, caídas de moto, entonces ¿qué te digo?”. JORGE SALINAS

Finalmente, el esposo de Elizabeth Álvarez explicó que, aunque ha recurrido a distintos tratamientos e incluso a la marihuana, ninguno de ellos le ha ayudado con su problema.

“En nadar, en alinearte, controlar tu peso… me metía pastillas y demás, y el dolor persistía y persistía. Sí he probado el cannabis en algunas gotitas de repente, pero no, a mí ni la morfina me hace”. JORGE SALINAS

Jorge Salinas busca verse mejor que nunca

Jorge Salinas dio a conocer que tras haber terminado su participación en la telenovela S.O.S. me estoy enamorando, iniciará una estricta dieta para bajar esos kilos de más.

“Tengo un tema ahí, en la espalda lumbar, pero no es nada grave, o sea, si hay algunos temas de recomendaciones de cirugía y no. Médicos cirujanos me dicen ‘es tiempo ya’, hay otros que me dicen ‘espérate un poco’, pero lo que hay que hacer primero es estar en paz”, explicó el artista durante su encuentro con la prensa en el final de las grabaciones del melodrama antes mencionado.

Asimismo, Jorge Salinas compartió detalles de lo que hará para poder lucir una mejor figura: “Por fin voy a estar en un régimen para poder bajar de peso, me permitió la productora tener el sobrepeso en este proyecto, lo quise hacer no como un paralímpico, sino como un ser humano con más defectos que virtudes, y bueno, ahora ya creo que es el momento de comenzar a hacer ya una terapia para rehabilitar esta parte lumbar, comenzar a hacer natación y demás cosas que se permitan”.

