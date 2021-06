Jorge Salinas comparte detalles de su estado de salud tras someterse a cirugía de cadera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras ser captado caminando con dificultad y con ayuda de un bastón hace algunos meses, Jorge Salinas dio a conocer cómo ha sido su recuperación luego de ser sometido a una cirugía de cadera.

El actor está listo para regresar a las telenovelas con ‘S.O.S. Me Estoy Enamorando‘, y fue precisamente durante las grabaciones de la nueva historia que prepara Televisa, en donde reveló que ya se encuentra en perfectas condiciones de salud, luego de que fuera visto caminando con bastón hace unos meses.

“Muy bien, de maravilla, me operaron la cadera el 1 de octubre pasado y el doctor José Manuel Aguilera me dejó perfecto”, reveló.

Aseguró que, aunque fue una intervención complicada, gracias a los cuidados posteriores que recibió ha logrado recuperarse casi por completo.

“Fue una operación de caballo, se debe hacer rehabilitación, hacer deporte, comer bien, pero estoy bien“, explicó durante una entrevista para el programa ‘Hoy’.

El galán de telenovelas de 52 años señaló que tuvo que pasar por un largo proceso de rehabilitación, fue por ello que tuvo que usar bastón por un tiempo.

“Es que andas con andadera de entrada, primero andadera, luego bastón y haces tú terapia poco a poco“, añadió.

Por último, el protagonista de “Fuego en la Sangre” y “Mi Corazón es Tuyo” confesó que ha logrado bajar varios kilos, sin embargo, sorprendió al revelar que es muy disciplinado a la hora de alimentarse, por lo que casi no consume lo que su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez prepara en su casa.

“Mi mujer me encanta cómo cocina, pero casi no como lo que cocina, a veces, porque sí me dice: ‘tú esto no puedes, no esto no’, porque siempre hay que estar en una línea, cuando se trata de subir de peso o engordar, pues lo haces, porque finalmente eres un intérprete”, puntualizó.