Pareja de Dani Alves pide respeto a periodistas que rodean su casa: “He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía”

La pareja de Dani Alves, la modelo española Joana Sanz, pidió este viernes un poco de respeto a los periodistas que se encuentran en las afueras de su casa en busca de alguna noticia o declaración contra su marido. Recordó que su madre falleció hace apenas una semana y aún se encuentra similando todo lo que le está ocurriendo.

Dani Alves decidió entregarse a las autoridades españolas de manera voluntaria, esto posteriormente a ser citado en un juzgado de Barcelona para declarar sobre la acusación que pesa en su contra y que hiciera una chica de 22 años quien asegura ser víctima de violencia sexual por parte del futbolista de 39 años de edad.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno“, escribió la mujer de Dani Alves a través de sus historias en Instagram.

Cabe señalar que por decisión del juzgado, Dani Alves permanecerá detenido hasta nuevo aviso y a la espera de una medida cautelar que le permita mantenerse en libertad mientras se llevan a cabo las investigaciones en su contra.

Ante toda esta realidad, el presidente de Pumas, Leopoldo Silva, informó a la opinión pública que el futbolista brasileño quedaría fuera de la institución debido al proceso que se le está siguiendo actualmente y el cual atentaría contra los valores universitarios del histórico club.

También te puede interesar

. Dani Alves declarará ante la justicia española en calidad de detenido por presunta agresión sexual en contra de una mujer

. Liga MX tomó posición en el caso de agresión sexual contra Dani Alves

. Así es la prisión donde el futbolista Dani Alves pasará la noche tras ser acusado de abuso sexual