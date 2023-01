NBA presume visita de Bad Bunny, Leonardo DiCaprio y Karol G con su frase de Shakira

Los Angeles Lakers se llevaron una victoria de infarto 122 – 121 ante Memphis Grizzlies la noche del viernes. La NBA presumió en sus redes sociales la visita del cantante puertorriqueño Bad Bunny, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la intérprete colombiana Karol G, la cual estuvo en compañía de su entrenadora y lució una ajustada camiseta con un mensaje que muchos asociaron a Shakira.

“Yarishna y Karol G en la cancha en Los Ángeles”, fue lo que escribió la NBA en Instagram en compañía de la foto que acumuló casi 400,000 likes. En la imagen se puede ver a la colombiana junto a su entrenadora personal y claramente la frase de su camiseta “Te quedé grande”.

Esta tres palabras fueron una de las tantas indirectas de la última canción de Shakira junto al productor Bizarrap en la cual tundió a su expareja Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía Martí.

Otro del que presumió la NBA y que generó polémica en redes fue el reggaetonero Bad Bunny, quien llegó con un suéter Gucci rosado, una cartera del mismo color, pero con toda la cabeza cubierta por una capucha marrón la cual no se quitó. La competición también compartió un corto video en el que se puede apreciar la llegada del cantante, quien posteriormente se quitó las gafas de sol.

Otro visitante asiduo captado por las cámaras del Crypto Arena fue el actor de Hollywood Leonardo DiCaprio. View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Lakers (@lakers)

A pesar de no estar teniendo una de sus mejores temporadas, los dirigidos por Darvin Ham continúan en la pelea por tratar de ingresar a la zona de clasificación en la Conferencia Oeste. Actualmente si registro es de 21-25 y han tenido que lidiar con la irregularidad y lesiones como la de Anthony Davis.

