Brooke Shields revela que fue violada cuando tenía 22 años

Uno de los documentales estrenados en el Festival de Cine de Sundance es “Pretty baby”, dirigida por Lena Wilson y que narra la vida de la actriz Brooke Shields. En la cinta ella misma comenta su ascenso a la fama desde muy pequeña, pero también revela que en 1987, cuando tenía 22 años y poco después de haberse graduado en la Universidad de Princeton, fue víctima de abuso sexual por un hombre cuya identidad no ha querido revelar.

Shields -actualmente de 57 años- dijo que en aquella época quería seguir actuando, luego de una etapa en la que obtuvo éxito con protagónicos en películas como “Blue lagoon” y “Endless love”. Una noche cenó con un hombre para discutir un posible trabajo, pero después fue al cuarto de hotel donde él se hospedaba para pedir un taxi: “Él desapareció por un rato…la puerta se abre, aparece desnudo y está justo sobre mí, como si estuviera luchando”.

Brooke no intentó huir, temiendo que el ataque físico pudiera ser peor: “Tenía miedo de ser estrangulada o algo así, por lo que no peleé mucho. Me congelé por completo. Pensé que un ‘no’ debería haber sido suficiente, y sólo me dije: ‘Mantente con vida y vete’, y simplemente me callé. Dios sabe que supe desvincularme de mi cuerpo. Lo había practicado… Bajé en el ascensor y tomé mi propio taxi. Lloré todo el camino hasta el apartamento de mi amiga”.

Durante mucho tiempo la actriz no asumía que se había tratado de una violación y hasta se sentía culpable. “Me dije a mí misma: ‘Me niego a ser una víctima porque esto es algo que sucede, sin importar quién eres y sin importar si piensas que estás preparada o no…Quería borrar todo el asunto de mi mente y mi cuerpo, y seguir por el camino en el que estaba. El sistema nunca había venido a ayudarme. Así que tuve que volverme más fuerte por mi cuenta”.

