Rusia: enviar armas a Kiev provocaría “catástrofe global”

El presidente de la Duma del Estado, o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, advirtió este domingo que los suministros de armamento de ataque a Ucrania provocarían una “catástrofe global”.

“Los suministros de armamento ofensivo al régimen de Kiev conducirán a una catástrofe global”, escribió Volodin, en su canal Telegram.

Recalcó que si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN envían a Ucrania armamento que sea utilizado para asestar ataques a ciudades e intentar capturar territorios rusos, habrá “medidas de respuesta con el uso de armas más potentes”.

