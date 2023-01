Procesadores M3 podrían estar en la próxima generación de MacBook Air y iMac

Nuevos rumores apuntan acerca de la posibilidad de que la nueva generación de MacBook Air y iMac sean las primeras en contar con los procesadores M3, la versión más avanzada y potente de los chips de Apple.

De acuerdo con insiders estos equipos deberían ser lanzados al mercado durante el transcurso de la segunda mitad de 2023, por lo que aún faltarían varios meses para poder conocerlos. Según se especula estos procesadores ofrecerían una eficiencia significativamente mayor a la actual generación de chips ya que este contaría con un proceso de fabricación de 3 nanómetros.

Esto además de ofrecer una mayor potencia en términos del rendimiento de la unidad de procesamiento (CPU) también se traducirá en un mejor desempeño a nivel de la parte gráfica (GPU).

Esta no es la primera información acerca de la llegada de los chips M3 que se ha divulgado ya que el insider Mark Gurman señaló a mediados de 2022 que Apple estaba trabajando para incorporar los chips M3 en las próximas MacBook Air de 13 y 15 pulgadas, así como en la nueva iMac.

Si bien es poco lo que se conoce de los chips M3, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder en el segmento de procesadores y encargada de fabricar los chips de Apple, informó que las nuevas unidades de 3 nanómetros son capaces de ofrecer velocidades hasta un 15% más rápidas al compararlos con la tecnología de 5 nanómetros.

Al mismo tiempo la nueva generación de procesadores también reduce el consumo de energía en un 30% por lo que su uso energético es mucho más eficiente.

Según el analista Ming-Chi Kuo la MacBook Air y el iMac no serían los únicos equipos en obtener la actualización y dar el salto a los chips M3. El insider afirmó que desde Apple están evaluando la posibilidad de lanzar al mercado una versión de la MacBook Pro con procesador M3.

Se trataría de modelos premium gama alta pues hay que recordar que recientemente la compañía dio a conocer una nueva versión de los MacBook Pro con procesadores M2 Pro y M2 Max. No obstante, estos rumores no han sido confirmados por Apple hasta el momento en lo que forma parte de la política de la compañía de no revelar ninguna información acerca del lanzamiento de sus nuevos productos o servicios antes de su presentación oficial.

