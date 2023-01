Arquera del Querétaro femenil: “Era gordita de pequeña y no me tocó otra que la portería”

La portera española del Querétaro femenil, Marta Alemany, aseguró que eligió la portería porque no le quedaba de otra por cuestiones de físico desde que era una niña y así tuvo que ir al arco.

“Buena pregunta esa, no lo decidí yo, es que era gordita desde pequeñita y no me quedó de otra que irme a la portería“, dijo Alemany en entrevista con TUDN. Además señaló que fue una decisión que ni siquiera le dio tiempo a ella misma de tomar.

Asimismo declaró que le gusta mucho más mover el balón cuando está en cancha y que además desde la portería a veces siente ansiedad por ser una futbolista activa y es algo que muchas veces la ha llevado a cometer algunos errores.

Interrogada por el nivel de la Liga MX y lo que más le gusta, destacó estar encantada y además recalcó la pasión con que la fanaticada los apoya, por lo que espera estar mucho más tiempo.

En la pasada jornada el Querétaro femenil se impuso al Toluca como visitante y por la mínima diferencia con gol de Fátima Delgado, logrando así la primera victoria de las Gallas Blancas, las cuales con tres puntos se ubican en el puesto 11 de la actual competición.

