Portera de Xolos femenil acusa a futbolistas del Santos Laguna por dejar el vestuario sucio y lleno de basura

En Liga MX el Santos Laguna se impuso a los Xolos de Tijuana por dos goles a cero el pasado jueves 25 de agosto. Sin embargo la nota negativo la dieron los jugadores por las condiciones en la que dejaron el vestuario, las cuales fueron reseñadas por Ale Gutiérrez, portera del equipo femenil de Xolos de Tijuana. Mediante el audiovisual que subió a sus historias de Instagram se pudo notar los desperdicios y el desorden que dejaron los visitantes.

Según reseñó Mundo Deportivo, la portera Ale Gutiérrez, denunció que los futbolistas de Santos dejaron botellas de plásticos y basura en su vestidor.

La guardameta de Xolos compartió en sus redes sociales un video del vestidor completamente sucio. Es importante recordar que este jueves, Santos utilizó el camerino del equipo femenil de Xolos para alistarse de cara al duelo ante Tijuana.

Ale Gutierrez, jugadora de Xolos Femenil expuso en Instagram el desorden que dejaron en el vestidor los jugadores de Santos Laguna luego del partido de ayer. ❌❌❌ pic.twitter.com/cqqciVhuj0 — Fernanda Arellano (@feerarellanou) August 27, 2022

Ale Gutiérrez hasta ahora es la única en pronunciarse

Hasta los momentos la portera de Xolos de Tijuana Femenil, Ale Gutiérrez es la única futbolista del plantel en pronunciarse tras desagradable situación en la que además dejó las pruebas a través del audiovisual que publicó en las historias de su red social Instagram, y las cuáles se hicieron virales de manera inmediata, Tampoco se han pronunciado los futbolistas del Santos Laguna, los cuáles dejaron pasar los señalamientos de lado o quizás ni siquiera se han enterado.

Sobre Ale Gutiérrez se puede decir que es una portera de 28 años de edad que jugó tres temporadas en Tigres y llegó a los Xolos en 202. Su equipo marcha tercero en la tabla en un triple empate junto a Monterrey, América y Pumas. View this post on Instagram A post shared by Ale Gutiérrezc (@alegut1errez)

Sobre Xolos y Santos Laguna

Santos Laguna se impuso en su visita a Xolos al estadio Caliente con marcador de dos goles a cero y hasta ahora se muestran imparables. Con su victoria escalaron a la quinta casilla de la tabla general, por parte de los Xolos de Tijuana la derrota los ubicó en la octava plaza. Y esto de Javier Correa es una completa locura. 🤌🏽🥂⚔️ #ModoGuerrero pic.twitter.com/UyfN8Bqdso— Club Santos (@ClubSantos) August 26, 2022

El próximo juego del Santos será frente al San Luis como locales el próximo sábado 27 de agosto. Por su parte los Xolos se medirán a los “Rayados de Monterrey.