Demócratas de California consideran el impuesto a la riqueza, incluso para las personas que se mudaron fuera del estado

Legisladores demócratas de California están impulsando una iniciativa de ley que impondría un nuevo impuesto a los residentes más ricos del estado, incluso a quienes ya se mudaron a otra parte del país.

El asambleísta Alex Lee, un demócrata progresista, presentó la semana pasada un proyecto de ley en la Legislatura del Estado de California que impondría un impuesto anual adicional del 1.5% a aquellos con un “patrimonio neto mundial” superior a $1 mil millones de dólares, a partir de enero de 2024.

En 2026, el umbral para pagar impuestos bajaría: aquellos con un patrimonio neto mundial superior a $50 millones de dólares se verían afectados con un impuesto anual del 1% sobre la riqueza, mientras que los multimillonarios aún pagarían un impuesto del 1.5%.

La riqueza mundial se extiende más allá de los ingresos anuales para incluir diversas participaciones, como activos agrícolas, arte y otros objetos de colección, y acciones e intereses de fondos de cobertura.

La legislación es una versión modificada de un impuesto sobre el patrimonio aprobado en la Asamblea de California en 2020, que el Senado estatal liderado por los demócratas se negó a aprobar.

Los impuestos de salida no son nuevos en California. Pero este proyecto de ley también incluye disposiciones para crear reclamos contractuales vinculados a los activos de un contribuyente adinerado que no tiene el efectivo para pagar su factura anual del impuesto sobre el patrimonio porque la mayoría de sus activos no se convierten fácilmente en efectivo.

Este reclamo requeriría que el contribuyente presente declaraciones anuales ante la Junta de Impuestos de Franquicias de California y eventualmente pague los impuestos sobre el patrimonio adeudados, incluso si se mudaron a otro estado.

California fue uno de varios estados con gobiernos demócratas que la semana pasada presentaron proyectos de ley para imponer nuevos impuestos sobre el patrimonio.

Los otros estados fueron Connecticut, Hawaii, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva York y Washington. La propuesta de cada estado contenía un enfoque fiscal diferente, pero todos se centraban en la misma idea básica: los ricos deben pagar más.

“La clase trabajadora ha soportado la carga fiscal durante demasiado tiempo”, escribió Lee en un tuit. “Los ultraricos están pagando poco o nada acumulando su riqueza a través de activos. Es hora de terminar con eso”.

Según Lee, el impuesto afectaría al 0.1% de los hogares de California y generaría $21,600 millones de dólares adicionales en ingresos estatales, que se destinarían al fondo general del estado. California tiene uno de los impuestos más altos del país.

Los defensores argumentan que el dinero podría impulsar la financiación de escuelas, viviendas y otros programas sociales. Sin embargo, quizás lo más importante es que Lee espera que pueda ayudar a abordar el déficit presupuestario masivo de $22.5 mil millones de dólares en California.

Un impuesto sobre el patrimonio podría ser destructivo, ya que los propietarios de negocios prometedores podrían pagar impuestos sobre el valor comercial estimado de cientos de millones de dólares.

“Así es como podemos seguir abordando nuestros problemas presupuestarios”, dijo Lee a Los Ángeles Times. “Básicamente, podríamos tapar todo el agujero”.

Sin embargo, los expertos responden que el proyecto de ley tendrá exactamente el efecto contrario a través de los altos costos administrativos y provocará un éxodo de personas que huyan del estado.

“Trae importantes desafíos administrativos con respecto a la valoración de activos y pasivos, tasas efectivas altas y distorsionadas, entre otros problemas que lo convierten en una fuente de ingresos ineficiente”, dijo a Fox New Digital Gordon Gray, director de política fiscal del American Action Forum.

Otros se hicieron eco de este punto, y también argumentaron que un nuevo impuesto sobre el patrimonio probablemente llevaría a muchos residentes adinerados a abandonar California.

“El impuesto sobre el patrimonio de California propuesto sería económicamente destructivo, difícil de administrar y expulsaría a muchos residentes adinerados, y todos sus pagos de impuestos actuales, fuera del estado”, dijo Jared Walczak, vicepresidente de proyectos estatales de Tax Foundation, a Fox News Digital.

Leer más

* Nuevo video muestra cómo hombre desarmó al autor del tiroteo en Monterey Park

* Trabajador agrícola ‘descontento’ de origen asiático arrestado por matar a 7 personas en Half Moon Bay, California}

* Adolescente hispano condenado en 2021 por atropellar a una mamá y a su bebé en carriola antes de huir, fue asesinado a balazos en California