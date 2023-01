Disney cerró oficialmente la atracción “Splash Mountain” después de 30 años por sus estereotipos racistas

La icónica atracción de los parques de atracciones de Disneylandia, Splash Mountain, cerró oficialmente.

El paseo en canal de troncos vigente desde hace 30 años ha sido objeto de una gran controversia desde que Splash Mountain abrió sus puertas en 1992 en Disneyland en Florida.

Está ambientado en un pantano del sur, basado en la película “Song Of The South” (Canción del Sur) de 1946.

La decisión de cerrar la atracción se debió a sus estereotipos racistas y la representación de los afroamericanos en el sur del país posterior a la Guerra Civil.

Song Of The South es una mezcla de cinta de acción, dibujos animados y música, que presenta a un viejo trabajador de plantación afroamericano llamado Tío Remus.

La película es mejor conocida por la canción Zip-a-Dee-Doo-Dah.

La atracción de Disney consistía en un paseo en barco por diferentes escenarios durante los cuales los visitantes se encontraban con personajes llamados Brer Bear, Fox y Rabbit (oso, zorro y conejo).

Su característica famosa es una caída de 50 pies en Briar Patch.

Este tipo de animales y la enorme caída seguirán siendo parte de la nueva y mejorada atracción.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo en 2020: “Desde que he sido director ejecutivo, he sentido que ‘Canción del sur’, incluso con un descargo de responsabilidad, simplemente no era apropiado en el mundo de hoy”.

El nuevo paseo es un reemplazo apropiado ya que The Princess And The Frog presenta a la primera princesa afroamericana de Disney.

Grupos como la NAACP protestaron por el lanzamiento inicial de la película.

La película no está disponible para los millones de suscriptores del servicio de transmisión Disney Plus de la compañía.

Una petición de Change.org que pedía la refundición decía: “Si bien el viaje se considera un clásico querido, su historia y su argumento están impregnados de estereotipos racistas extremadamente problemáticos de la película Song of the South de 1946”.

La petición continuó diciendo que si bien la historia del viaje no era una versión exacta de la trama de la película, los personajes, las canciones y las ubicaciones eran las características principales del viaje.

Agregó que Disney había eliminado Song Of The South de su biblioteca y pidió que “todos los rastros de esta película racista” sean retirados y Splash Mountain se convierta en un paseo temático de Princess And The Frog.

Disney eliminó Song Of The South de su música de fondo en los parques temáticos, incluida la canción Zip-a-Dee-Doo-Dah.

Esto viene como parte de un movimiento en toda la franquicia de Disneyland para combatir el racismo.

Jungle Cruise también se mejoró y se renombró después de enfrentar críticas por lo que se informó como “representaciones negativas de los nativos”.

La compañía también renovó su atracción The Pirates Of The Caribbean para representar mejor a la mujer.

La película presenta a un niño que se va a vivir al sur de Estados Unidos y conoce al tío Remus, que es el personaje ficticio del título de una serie de cuentos populares afroamericanos.

El tío Remus le cuenta al niño historias sobre Brer Rabbit, un tramposo que usa su ingenio.

The Adventures Of Brer Rabbit se convertiría en un libro, una obra de teatro y una película inspirada en las historias del Tío Remus.

Los funcionarios de Disney están reformulando el viaje basado en La princesa y el sapo, una película de Disney de 2009 con una protagonista femenina afroamericana.

La compañía dijo: “El nuevo concepto es inclusivo, uno con el que todos nuestros huéspedes pueden conectarse e inspirarse, y habla de la diversidad de los millones de personas que visitan nuestros parques cada año”.

La princesa y el sapo está protagonizada por Anika Noni Rose, quien interpreta el papel de una aspirante a chef de la década de 1920 en Nueva Orleans que besa a un príncipe que se ha convertido en una rana.

Disney escribió en una publicación de blog: “Tiana es una mujer moderna, valiente y empoderada, que persigue sus sueños y nunca pierde de vista lo que es realmente importante.

“Es una gran historia con un fuerte personaje principal, ambientada en el contexto de Nueva Orleans y el pantano de Louisiana”.

La atracción se cierra oficialmente el lunes 24 de enero de 2023.

Splash Mountain era parte del Reino Mágico de Walt Disney World en Florida.

Ha estado en Frontierland, frente a Big Thunder Mountain Railroad durante 30 años.

Aún no se han anunciado las fechas de cierre de la atracción en Disneylandia de California.

El viaje de reemplazo en Florida y California está programado para abrir a fines de 2024.

El sitio web de Disney afirma que el viaje pasará a llamarse Tiana’s Bayou Adventure.

Splash Mountain también es parte de Tokyo Disneyland.

