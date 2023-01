El “Reloj del Juicio Final” se acerca cada vez más al final de la humanidad por la guerra en Ucrania

El “Reloj del Juicio Final”, desarrollado por científicos de alto nivel y expertos en seguridad, fue adelantado 10 segundos debido, en gran medida, a los temores de una crisis nuclear que se han incrementado desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia.

A partir de este martes, el reloj que simboliza el tiempo que faltaría para que la humanidad llegue a su fin, “se fijó en 90 segundos para la medianoche debido en gran medida, aunque no exclusivamente, a la invasión de Ucrania por Rusia y al aumento del riesgo de escalada nuclear”, informó en un comunicado the Bulletin of the Atomic Scientists, organización que creó y maneja esta medición.

La nueva hora del Reloj, que es la más cercana a la medianoche hasta ahora, también se vio influida por las continuas amenazas planteadas por la crisis climática y el desmoronamiento de las normas e instituciones mundiales necesarias para mitigar los riesgos asociados al avance de las tecnologías y las amenazas biológicas como el COVID-19, explicó la organización.

“Vivimos en una época de peligros sin precedentes, y la hora del Reloj del Juicio Final refleja esa realidad. 90 segundos para la medianoche es lo más cerca que el Reloj ha estado nunca de la medianoche, y es una decisión que nuestros expertos no toman a la ligera. El gobierno estadounidense, sus aliados de la OTAN y Ucrania disponen de multitud de canales de diálogo; instamos a los líderes a explorarlos todos al máximo para hacer retroceder el Reloj”, declaró Rachel Bronson, presidenta y directora ejecutiva del Bulletin of the Atomic Scientists.

Otros expertos que han participado en el proyecto del “Reloj del Juicio Final” destacan que el mundo se ha vuelto más peligroso tras la pandemia del COVID-19, los estragos del calentamiento global y la guerra.

“Hace tres años, ayudé a inaugurar el Reloj del Juicio Final cuando sus manecillas se movieron por última vez. Hoy están aún más cerca de la medianoche, lo que demuestra lo peligroso que se ha vuelto nuestro mundo tras la pandemia del COVID-19, los fenómenos meteorológicos extremos y la indignante guerra de Rusia contra Ucrania. Los líderes no hicieron caso de las advertencias del ‘Reloj del Juicio Final’ en 2020. Todos seguimos pagando el precio. En 2023 es vital por el bien de todos que actúen”, declaró Ban Ki-moon, Vicepresidente de The Elders y ex Secretario General de las Naciones Unidas.

La declaración del Reloj del Juicio Final de 2023 detalla otras amenazas y multiplicadores de amenazas más allá de los riesgos más inmediatos relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania, como las armas nucleares, la crisis climática, bioamenazas, así como desinformación y tecnologías disruptivas.

El origen del “Reloj del Juicio Final”

El Bulletin of the Atomic Scientists fue fundado en 1945 por Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer, Eugene Rabinowitch y científicos de la Universidad de Chicago que ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas en el Proyecto Manhattan. Los científicos consideraron que “no podían permanecer ajenos a las consecuencias de su trabajo” y trabajaron para informar al público y a los responsables políticos sobre las amenazas de origen humano para la existencia humana.

El “Reloj del Juicio Final” fue creado en 1947 por The Bulletin of the Atomic Scientists para transmitir lo cerca que está la humanidad de destruirse a sí misma. Diseñado por el pintor Martyl Langsdorf, el Reloj se ha convertido en un símbolo internacional de la vulnerabilidad del mundo a las catástrofes provocadas por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías perturbadoras.

La hora del “Reloj del Juicio Final” es fijada por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Bulletin of the Atomic Scientists con el apoyo del Consejo de Patrocinadores del Boletín, que incluye a 10 Premios Nobel. Anteriormente, el Reloj del Juicio Final se había fijado en 100 segundos para la medianoche desde 2020.

