Enrollar un billete en canela: el ritual para recibir dinero inmediatamente

Uno de los rituales más sencillos para atraer el dinero cuando sentimos que no alcanzamos a cubrir los gastos al final de la quincena o del mes es enrollar un billete en una ramita de canela.

Se dice que este hechizo se debe realizar si necesitamos obtener efectivo con urgencia, ya que la canela se sintoniza con la energía de la suerte y la atracción, mientras que el billete es símbolo de prosperidad.

La canela es uno de los elementos de cocina más comunes que podemos hallar prácticamente en cualquier lado. Para efectos de este ritual la ocuparemos en rama o vara, mientras que el billete debe ser de cualquier denominación, la única condición es que esté vigente.

Se puede realizar cualquier día y hora, sin embargo, para que surta mejores efectos tu estado de ánimo tiene que ser positivo, es decir, no lo hagas si estás enojado, preocupado o triste; hazlo con alegría y sin prisas, comentó la youtuber Aida Espiritual en su canal de rituales.

¿Cómo hacer el ritual del billete enrollado en canela?

El ritual es tan sencillo como suena, solo procura llevarlo a cabo en la soledad y cuando nadie te interrumpa. No te tomará mucho tiempo.

La canela y el dinero tienen la misma frecuencia vibratoria (ahí el secreto de este ritual), sin embargo, ten en cuenta que el hechizo no es para obtener cantidades grandes, sino cifras que te permitan cubrir tus gastos del diario como pagar un servicio, la compostura del auto, una factura, la colegiatura, etc.

Antes de comenzar prende una varita de incienso para que te ayude a manifestar tus deseos al universo. Puede ser cualquiera, aunque puedes optar por aroma de canela para potencializar más el ritual.

Toma la ramita de canela y frótala entre tus manos para sintonizar tu energía con el ritual. Visualiza la cantidad que necesitas e imagina que los tienes en el presente. Recuerda que para el universo no hay pasado ni futuro, solo el tiempo presente, así que tienes que sentir que tu sueño es real.

Ahora toma el billete y frótalo de la misma manera. Ahora enrolla el billete en la varita de canela y ata 3 nudos a su alrededor con un hilo o listón rojo.

Este amuleto lo puedes colocar dentro de tu monedero o bolsillo y acompáñalo con otros billetes o monedas. No uses el billete hasta que se cumpla tu deseo. Confía en que el universo te dará lo que necesitas de alguna manera, es decir, no pienses en eso todo el tiempo.

