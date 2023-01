George Santos dice que sobrevivió a un “intento de asesinato”, ¿una mentira más para su historial? 

El novato del Congreso George Santos afirmó en una entrevista de podcast brasileño el mes pasado que sobrevivió a un “intento de asesinato”; en un caso por separado, indicó que le robaron los zapatos durante un asalto a plena luz de la Quinta Avenida.

De acuerdo con MSNBC, quien transmitió parte de la entrevista a través del programa The Rachel Maddow Show, el congresista fue presentado en el podcast como George Santos-Devolder y reveló que “ya sufrimos un atentado contra mi vida, un intento de asesinato, una carta amenazante, tener que soportar a la policía, una escolta policial parada frente a nuestra casa”.

Santos, quien “embelleció su currículum” también indicó que a lo largo de sus 34 años ha sido víctima de múltiples delitos y agregó que cuando él y su esposo regresaron a casa después de una fiesta de Año Nuevo en 2021 encontraron su casa en Florida destrozada, lo que describió como un ataque por motivos políticos “fue destrozado porque estábamos en un partido republicano”.

A lo largo de la entrevista también reveló que una tarde de verano de 2021 fue asaltado con lujo de violencia en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York donde le quitaron hasta los zapatos “antes de cualquier pregunta (los atacantes) eran blancos, pero me robaron, me quitaron el maletín, me quitaron los zapatos y el reloj” dijo al tiempo que recordó que el asalto fue “a plena luz del día. Eran las 15:00 horas. Estaba saliendo de mi oficina, tengo al garage, tomando mi auto me asaltaron”.

Santos indicó que lo peor del asalto es que “nadie hizo nada” y dejó en claro que el miedo que se vive entre los habitante de Nueva York es “real” y “es surrealista lo que vivimos aquí”.

Tras las declaraciones de Santos, en redes sociales los usuarios no le creen nada, todo por culpa de las múltiples mentiras que ha creado a lo largo de vida.

“Este chico es un entretenimiento. No solo es una personificación perfecta de todo lo que está mal en el sistema político. También es una caricatura viviente de lo que la sociedad estadounidense moderna se ha transformado”. “Este tipo me da risa. Debería dedicarse a la comedia. Todos los días son nuevos para exponer un conjunto de mentiras. Lo siento por sus electores y las personas que fueron engañadas para votar por él. Probablemente habrá cientos de mentiras por venir”. “Nadie hizo nada por él porque el asalto en realidad nunca existió“, fueron algunos comentarios que recibió la nueva declaración de Santos.

Las múltiples mentiras de George Santos ha provocado que un grupo de colegas soliciten su renuncia, sin embargo, el representante de Nueva York ha dicho que no dará un paso atrás hasta que los votantes que creyeron en él se lo pidan.