¿Hay más cafeína en el café expreso o en el café?

Si te sientes especialmente aturdido por las mañanas, puedes optar por el subidón de un expreso [espresso, en italiano] en lugar de tu taza de café habitual. Esta aromática infusión es conocida por su efecto estimulante que puede ayudarte a empezar el día.

Pero ¿tiene realmente el expreso una dosis de cafeína mayor que la de una taza de café regular?

Recuento de cafeína

La respuesta depende de la cantidad de cada bebida que tomes. El expreso suele contener 63 mg de cafeína en una onza (la cantidad que contiene un shot), según los datos nutricionales del Departamento de Agricultura. El café regular, por el contrario, contiene entre 12 y 16 mg de cafeína por onza, en promedio.

Eso significa que onza por onza, el expreso tiene más cafeína. Pero ¿quién se detiene con una onza de café? Lo más habitual es consumir al menos 8 veces esa cantidad. Si bebes 8 onzas de tu cerveza casera, estarás ingiriendo entre 96 y 128 mg de cafeína.

Sin embargo, esas cifras no son más que las estimaciones estándar del USDA. Para complicar las cosas, hay una serie de factores que pueden hacer variar aún más el contenido de cafeína tanto del expreso como del café. Por ejemplo, la marca, el tipo de grano, el tipo de tueste, la cantidad de café utilizada para preparar una taza y la forma de preparación (infusión, prensa francesa, infusión en frío, máquina para expreso, etc.). Por ejemplo, en Starbucks, un solo shot de expreso (que, para el gigante del café, mide 0.75 onzas) contiene 75 mg de cafeína. Una taza de 8 onzas de café de tueste medio Pike Place de Starbucks contiene 155 mg.

Entonces, ¿por qué tenemos la sensación de que el expreso produce una mayor energía que una taza de café regular?

Stephen Schulman, que lleva más de 35 años desempeñando diversas funciones en la industria del café, afirma que puede tener que ver con la rapidez con la que se toma cada bebida. El pequeño tamaño de la ración de un expreso hace que se beba más deprisa que una taza de café, que se suele tomar más despacio.

El expreso puede ser una buena opción para reducir el consumo de cafeína, siempre que se limite a un solo shot. Puedes disfrutar del espresso a la italiana y tomarlo solo, o si deseas prolongar tu bebida, pide uno a base de expreso, como un capuchino o un latte.

