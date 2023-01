Alejandro Zendejas se desliga de la Selección Mexicana para jugar con Estados Unidos 

A no ser que algo inesperado ocurra, Estados Unidos le arrebató otro jugador a la Selección Mexicana. Alejandro Zendejas ya está con sus compañeros de la USMNT y su testimonio cambió por completo al de hace unos meses atrás. El delantero manifestó su alegría de estar representando al país de las Barras y las Estrellas.

Meses atrás Alejandro Zendejas aún tenía la duda sobre qué selección representar, sobretodo cuando El Tri mostraba un claro interés de retenerlo. Pero luego de que Gerardo Martino le cerró las puertas, el atacante ya habría tomado su decisión.

“Mis papás me apoyan en la decisión que tomé, el equipo que está en esta Selección son compañeros que muchos ya están en Europa y eso me motiva mucho más; estoy feliz de estar con ellos disfrutando del momento“, declaró Zendejas en conferencia de prensa.

“Espero que mañana sea un gran partido para mí. Me enfocaré en mi futuro cuando llegue el momento”



🗣 Alejandro Zendejas pic.twitter.com/0bnmlFQyXG — LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) January 25, 2023

Las Águilas del América no le pusieron obstáculos

Alejandro Zendejas será elegible para el partido de Estados Unidos este miércoles ante Serbia. No está de más recordar que al no ser fecha FIFA, el conjunto azulcrema no estaba en la obligación de ceder al futbolista. Pero la directiva le otorgó el permiso para que concentrara con la USMNT para este duelo.

“Estoy agradecido con Club América que me dejó venir, me sentí a gusto desde el primer día, me dieron una buena bienvenida. Ahora estoy disfrutando el momento con esta oportunidad que me dieron con gente que conozco de hace muchos años”, concluyó. ABRIMOS DEBATE 🔥



¿Qué opinas al ver a Alejandro Zendejas con el escudo de la selección de Estados Unidos? 🇺🇸



Los leemos 👀https://t.co/3kGw7M0TuR pic.twitter.com/VwbYWvsmEA— ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 24, 2023

