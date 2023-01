Cajeros de Chase Bank en Nueva York cierran su acceso durante 24 horas

Motivado al aumento del índice de delincuencia y vagabundeo en la ciudad de Nuevo York, el directorio de Chase Bank informó que aplicará una nueva política de horarios para el uso de algunos de sus cajeros automáticos. Aunque no especificó cuáles serían, la medida podría afectar a sus clientes que buscan dinero en efectivo durante la noche.

El Banco detalló a través de un comunicado, que el cierre se prolongará durante 24 horas, por lo tanto se alinearán al horario de otros bancos que cierran entre las 5 y 6 de la tarde, sin embargo algunos cajeros en diferentes lugares de la ciudad se mantendrán hasta las 10 de la noche.

Un vocero de JPMorgan Chase, señaló que las acciones se toman “debido al aumento de la delincuencia y la vagancia que ocurría en estos vestíbulos, los cuales antes funcionaban las 24 horas, los 7 días de la semana”, dijo.

La institución financiera no aclaró por cuánto tiempo se llevará a cabo esta medida, no obstante muchos clientes se mostraron insatisfechos ante la decisión del banco de cerrar los cajeros en horas de la noche.

Otros bancos también cambiaron sus horarios

Chase Bank, no sería el único en tomar precauciones, bancos como City National Bank y Citizens, también han establecido el horario de sus labores para un cierre más temprano de sus instalaciones sobre todo en cajeros automáticos en el área metropolitana de Nueva York.

Ante esta situación, el alcalde de Nueva York, Eric Adams se pronunció en una rueda de prensa y reconoció que en la ciudad ha tenido un aumento del 23,5% de la delincuencia en general en el 2022. Por lo tanto, afirmó que se está trabajando para que en su entorno las personas se sientan seguras.

El burgomaestre señaló que “la gente no quiere entrar a su cajero automático y ver a alguien orinando, ver a alguien gritando. La gente no quiere pasar por eso”, expresó, al tiempo que mencionó que “eso es lo que estoy diciendo que necesito parar, porque no quiero que cierren mis cajeros automáticos. No quiero que la gente se vaya de nuestra ciudad”, dijo.

